أسعار السمن في مصر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024.. انخفاض ملحوظ

شهدت أسعار السمنة في الأسواق المصرية اليوم، الأربعاء 27 نوفمبر 2024، تراجعًا ملحوظًا، سواء في السمن الصناعي أو البلدي، مما يعكس تحسنًا في المعروض واستقرارًا نسبيًا في السوق، والتي يرصدها لكم الموجز في التقرير التالي.

أسعار السمنة الصناعي اليوم

سعر الكيلو: 95.81 جنيه

أدنى سعر: 90.07 جنيه

أعلى سعر: 100.14 جنيه

التغيير اليومي: انخفاض بقيمة 6.81 جنيه بنسبة تراجع 6.64%.

مقارنة بأدنى وأعلى سعر خلال العام:

أقل سعر خلال 52 أسبوعًا: 62.08 جنيه (20 يناير 2024)

أعلى سعر خلال 52 أسبوعًا: 137.94 جنيه (30 أكتوبر 2024)

أسعار السمن البلدي اليوم:

سعر الكيلو: 324.64 جنيه

أدنى وأعلى سعر: 324.64 جنيه (ثبات السعر خلال اليوم)

التغيير اليومي: انخفاض بقيمة 7.36 جنيه بنسبة تراجع 2.22%.

يشير هذا الانخفاض إلى تحسن في المعروض بالسوق المحلي، مع توقعات بأن يستمر هذا الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة في حال استمرار توازن العرض والطلب.

أسعار السلع الغذائية اليوم في مصر 2024

وحددت مختلف مديريات التموين أسعار السلع الغذائية في أسواق اليوم الواحد بالمحافظات، بتخفيضات كبيرة تصل لـ30% مقارنة بأسعار نفس السلع في الأسواق.

السمنة البلدي

- الدواجن تبدأ من 120 جنيها

- الزيت يبدأ من 52 جنيها

- المكرونة الكيلو بـ24 جنيها

- سعر الأرز يبدأ من 28 جنيها

- تبدأ الطماطم من 10 جنيهات للكيلو

-البطاطس من 15 جنيها

ـالفلفل بـ15 جنيها والليمون ب10 جنيهات.

- سعر الخضروات المجمدة يبدأ من 15 جنيها للكيس

- سعر الدقيق يبدأ من 25 جنيها للكيلو

- علبة التونة بـ25 جنيها

وقد شهد سعر العدس المجروش (500 جرام) ثباتا على سعره أمس عند 21 جنيهًا، بينما سهد سعر المربى عند 16 جنيهًا بين سبتمبر ونوفمبر، ثباتا في الأسعار مما يعكس استقرارًا نسبيًا في هذا المنتج مقارنة ببعض السلع الأخرى.

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