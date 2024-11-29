آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الجمعة 29-11-2024 في الأسواق

شهدت أسعار الزيت في الأسواق المحلية استقرار اليوم بعد سلسلة من الارتفاعات التي شهدتها في الأيام الماضية في الأسواق والسلاسل الغذائية الكبرى، هذا الاستقرار جاء بعد تذبذب في الأسعار ،مع وجود فروقات في أسعار الزيوت المختلفة بحسب آخر المستجدات في الأسواق، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس

بالنسبة لأسعار الزيت الخام، سجل سعر طن زيت الصويا الخام حوالي 56 ألف جنيه، بينما بلغ سعر طن زيت الصويا المنزوع نحو 57 ألف جنيه، ووصل سعر طن زيت الصويا المكرر إلى 62 ألف جنيه، أما بالنسبة لبقية الزيوت، فقد بلغ سعر طن زيت الأولين المكرر حوالي 64 ألف جنيه، فيما سجل سعر طن زيت الذرة المكرر 62 ألف جنيه، بينما استقر سعر طن زيت عباد الشمس المكرر عند 62 ألف جنيه.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية، أظهرت التقارير الصادرة عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية أن متوسط سعر زيت عباد الشمس في الأسواق وصل إلى 80.9 جنيه للتر، حيث تراوحت أسعاره بين 57 و100 جنيه للتر، أما سعر زيت عباد الشمس سلايت، فقد بلغ متوسط سعره 84.6 جنيه للتر، وتراوحت أسعاره بين 53 و104 جنيهات للتر. كما سجل زيت الذرة كريستال متوسط سعر 100.7 جنيه للتر، حيث تراوحت أسعاره بين 70 و130 جنيهًا للتر.

وفي سياق اخر، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال العديد من المبادرات، من ضمنها معارض "أهلاً مدارس" التي ستنطلق في جميع المحافظات بالتنسيق مع الجهات المحلية، بالإضافة إلى توفر كافة مستلزمات المدارس بأقل الأسعار في مصر، و إقامة معرض رئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر.

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