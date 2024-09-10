استقرار أسعار الزيت في الأسواق المصرية.. تعرف على التفاصيل

شهدت أسعار الزيت في مصر استقرارًا ملحوظًا مساء اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، وذلك بعد الانخفاضات التي سجلتها خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية والسلاسل الغذائية الكبرى. يأتي هذا الاستقرار وسط ترقب المواطنين لتغيرات الأسعار في ظل تقلبات الأسواق العالمية والاقتصاد المحلي، ويستعرض الموجز الاسعار في السوق

أسعار الزيت في الأسواق المصرية

تقدم "فيتو" تفاصيل أسعار الزيت الخام والمكرر المتداولة حاليًا في السوق المصري، والتي تشمل زيت الصويا، زيت عباد الشمس، زيت الذرة، وزيت الأولين. إليكم التفاصيل.

أسعار زيت الصويا في السوق

الزيوت



يعتبر زيت الصويا من الزيوت الأكثر طلبًا في الأسواق المصرية، وقد شهدت أسعاره استقرارًا كالتالي:

- سعر طن زيت الصويا الخام:48 ألف جنيه.

- سعر طن زيت الصويا المنزوع: 49 ألف جنيه.

- سعر طن زيت الصويا المكرر:** 53 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في السوق



أسعار الزيوت المكررة الأخرى أيضًا شهدت استقرارًا، وذلك في ظل محاولات ضبط الأسعار في الأسواق المصرية:

- سعر طن زيت أولين مكرر: 59 ألف جنيه.

- سعر طن زيت الذرة المكرر:55 ألف جنيه.

- سعر طن زيت عباد الشمس المكرر: 55 ألف جنيه.

أسعار زيت الذرة في الأسواق المحلية

من ضمن الزيوت المستخدمة بشكل شائع في المنازل المصرية هو زيت الذرة، الذي تتفاوت أسعاره حسب العلامة التجارية والوزن. وقد جاءت الأسعار كما يلي:

- سعر لتر زيت الذرة: يتراوح من 65 جنيهًا إلى 150 جنيهًا حسب الجودة والعلامة التجارية.



الزيوت



أسعار زيت الذرة كريستال



زيت الذرة كريستال من أشهر العلامات التجارية في السوق، وتتراوح أسعاره كالتالي:

- سعر لتر زيت الذرة كريستال: بين 79 جنيهًا و85 جنيهًا، وفقًا للمكان الذي يتم الشراء منه.

سعر زيت عباد الشمس في الأسواق المصرية



زيت عباد الشمس يُعد من الخيارات الصحية المفضلة لدى الكثيرين، وقد سجل سعره المتوسط كالتالي:

- سعر لتر زيت عباد الشمس:حوالي 89.5 جنيه للعبوة.

توقعات أسعار الزيوت في الفترة المقبلة

مع استمرار استقرار الأسعار في السوق المحلي، يتوقع بعض المحللين أن تشهد أسعار الزيوت استقرارًا خلال الفترة القادمة، مع احتمال حدوث بعض التقلبات البسيطة وفقًا للعوامل الاقتصادية العالمية وتغيرات الطلب والعرض في السوق المحلي.

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