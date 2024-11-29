أسعار الدواجن والبط والبيض في مصر اليوم الجمعة 29نوفمبر 2024

تشهد أسعار الدواجن والبط والبيض في مصر تباينًا مستمرًا، حيث تتأثر بعدة عوامل أبرزها تكاليف الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وحجم الطلب في الأسواق.

ومع زيادة استهلاك هذه المنتجات خلال فصل الشتاء، إذ يتوقع الخبراء استقرار الأسعار مع إمكانية انخفاضها نسبيًا في حالة تحسن الظروف المناخية وزيادة المعروض من الإنتاج المحلي.

وتقدم جريدة الموجز أحدث أسعار الدواجن بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى أسعار البط وكرتونة البيض، وفقًا لتعاملات بورصة الدواجن اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ويضاف للسعر المعلن 10-15 جنيهًا عند البيع للمستهلك في الأسواق والمحلات التجارية.

سعر الدواجن اليوم في مصر

وشهدت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم تفاوتًا حسب النوع، مع استقرار نسبي في بعض الأصناف وارتفاع في أخرى.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

يُضاف للسعر المعلن في بورصة الدواجن ما بين 10 إلى 15 جنيهًا لتغطية تكاليف النقل والتوزيع، ليصل السعر النهائي إلى المستهلك.

سعر الدواجن البيضاء

بلغ متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم بين 68 و69 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي

تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم بين 114 و115 جنيهًا.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن الأمهات

استقر سعر كيلو لحم أمهات الدواجن البيضاء عند 59 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

شهدت أسعار كرتونة البيض في المزرعة استقرارًا نسبيًا اليوم، مع زيادة طفيفة عند البيع للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر: بين 137 و142 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض: بين 134 و140 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي: بين 124 و125 جنيهًا.

سعر كيلو البط في الأسواق

تراوحت أسعار البط بأنواعه المختلفة اليوم كما يلي:

سعر كيلو البط البلدي: بين 99 و100 جنيه.

سعر كيلو البط الفرنساوي: بين 69 و70 جنيهًا.

سعر كيلو البط البغالي: بين 79 و80 جنيهًا.

سعر البط اليوم

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

استقر سعر البط المسكوفي اليوم عند 84 و85 جنيهًا للكيلو، ليظل الخيار الأفضل لمن يبحث عن جودة وسعر مناسبين.

وفي الختام وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى حسب العرض والطلب، وقد يضاف هامش ربحي بسيط في الأسواق التجارية.

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