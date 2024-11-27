إرتفاع جديد في أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 زيادة جديدة في أسعار الدواجن البيضاء اليوم، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين داخل بورصة الدواجن والمحلات التجارية وأيضاً الكتاكيت والبيض والبط، وهذا ما سيرصده الموجز في السطور التالية.

أسعار الطيور والبيض اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء زيادة جديدة في بورصة الدواجن والمحلات التجارية، حيث يتراوح سعر الكيلو في الأسواق بين 40 و42 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم



تراوح سعر الكتكوت الساسو بيور في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بين 20 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بين 19 إلى 20 جنيهًا.



وتراوح سعر الكتكوت البلدي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2024 بين 6 جنيهات إلى 6.5 جنيه.



وتراوح سعر الكتكوت هجين في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2024 بين 12 جنيها إلى 13 جنيهًا.

وتراوح أيضاً سعر كتكوت جيل ثاني في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بين 14 إلى 15 جنيهًا.



وبالإضافة إلي تراوح سعر كتكوت روزي بيور في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 بين 17 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.



وسجل سعر أمهات هبرد كبير في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2024 نحو 58 جنيهًا.

وارتفع سعر كتكوت كب بقيمة جنيه في بداية تعاملات اليوم 27 نوفمبر 2024 ليصل إلى 36 جنيهًا.



وتراوح سعر كتكوت روص في ختام تعاملات اليوم من 33 إلى 42 جنيهًا.



وسجل سعر كتكوت أبيض في بداية تعاملات اليوم 2024 نحو 35 جنيهًا.



وسجل سعر كتكوت ساسو في بداية تعاملات اليوم نحو 25 جنيهًا.



وبلغ سعر كتكوت روزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء نحو 25 جنيهًا.



وسجل سعر كتكوت إي أر في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء نحو 37 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط البلدى اليوم الأربعاء 110 جنيه.

وبلغ سعر البط المسكوفى اليوم الأربعاء 95 جنيه.

ووصل سعر البط المولار اليوم الأربعاء إلي 90 جنيه.

ووصل سعر البط الفرنساوى اليوم الأربعاء 80 جنيه.

وبلغ سعر البط البغال اليوم الأربعاء 90 جنيه.

بورصة الدواجن اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن ما بين 70 لـ 71 جنيها، لتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 78 جنيها إلى 81 جنيهاً.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم ما بين 78 إلى 79 جنيهًا داخل بورصة الدواجن وتصل للمستهلك بسعر 85 إلى 90 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن نحو 59 جنيهًا، ولكن تصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 65 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن ما بين 114 إلى 115جنيها

أسعار البيض اليوم

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الأربعاء ليتراوح سعر البيضة حوالي 6 جنيهات، مع ثبات أسعار البيض الأحمر والبلدي.

أسعار الدواجن البيضاء

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