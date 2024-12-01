الشاي يتصدر التغيرات.. أكبر انخفاض في أسعار السلع الغذائية والأرز في ارتفاع

سجلت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق تباينًا ملحوظًا، وفقًا للتقرير الأخير الصادر عن بوابة أسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تحركات أسعار السلع الغذائية في الأسواق

يستعرض «الموجز» أبرز التغيرات السعرية التي شهدتها السلع الغذائية، كما ورد في التقرير الحكومي، على النحو التالي:

انخفاض سعر الدقيق المعبأ: تراجع متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ بمقدار 2.5 جنيه ليصل إلى حوالي 25.2 جنيه، مع وجود أسعار تتراوح بين 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر السكر المعبأ: سجل سعر كيلو السكر المعبأ زيادة بمقدار 50 قرشًا ليصل إلى 35.9 جنيه، فيما تراوحت أسعاره بين 30 و50 جنيهًا للكيلو.

تراجع سعر المكرونة المعبأة: انخفض متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة بمقدار 1.5 جنيه ليصل إلى نحو 29.9 جنيه، بينما تتراوح الأسعار بين 24 و37 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المكرونة السائبة: شهد سعر المكرونة السائبة انخفاضًا قدره جنيه واحد مقارنة بالسعر السابق، ليبلغ متوسط سعر الكيلو نحو 25.5 جنيه، مع وجود أسعار تتراوح بين 20 و32 جنيهًا للكيلو.

انخفاض أسعار السلع الغذائية

انخفاض سعر الشاي: تراجعت أسعار الشاي بشكل متفاوت حسب العلامة التجارية، بمتوسط انخفاض يتراوح بين 5 و15 جنيهًا للكيلو، ليبلغ سعره ما بين 219.7 و249.4 جنيه للكيلو، وتتنوع الأسعار بين 140 و300 جنيه للكيلو.

انخفاض سعر السمسم الأبيض: سجل سعر كيلو السمسم الأبيض انخفاضًا قدره 12 جنيهًا، ليصل إلى متوسط 160.3 جنيه، مع وجود أسعار تتراوح بين 60 و220 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية

ارتفاع سعر الأرز السائب: زاد متوسط سعر كيلو الأرز السائب بمقدار 1.5 جنيه ليبلغ 28.4 جنيه، بينما تتراوح الأسعار بين 24 و35 جنيهًا للكيلو.

الأرز

زيادة سعر الأرز المعبأ: ارتفع سعر كيلو الأرز المعبأ بواقع جنيه واحد، ليبلغ متوسط سعره 31.1 جنيه، مع وجود أسعار تتراوح بين 24 و45 جنيهًا للكيلو.

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