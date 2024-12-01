ننشر سعر كرتونة البيض اليوم وتحركات أسعار الدواجن في الأسواق

يهتم الكثيرون من عشاق اللحوم البيضاء بمعرفة أحدث تطورات أسعار الدواجن وسعر كرتونة البيض اليوم، خاصة مع تغيرات السوق المستمرة، وفي هذا الإطار، تم الإعلان اليوم الأحد، 1 ديسمبر 2024، عن أسعار الدواجن البيضاء والحمراء والبلدية، بالإضافة إلى البيض، في بورصة الدواجن، وبستعرض الموجز تطورات الاسعار.

وقد سجلت الأسعار اليوم تحركات واضحة سواء على مستوى المزارع أو في أسواق التجزئة

سعر كرتونة البيض

لذا يستعرض موقع «الموجز» تفاصيل سعر كرتونة البيض اليوم على النحو التالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر السعر الجملة: 146 جنيها.

السعر للمستهلك: 155 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض السعر الجملة: 145 جنيها.

السعر للمستهلك: 155 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي السعر الجملة: 140 جنيها.

السعر للمستهلك: 150 جنيها.

تظهر هذه الأسعار الفروقات بين السعر الجملة وسعر البيع للمستهلك، مما يعكس الوضع الحالي في سوق البيض المصري.

سعر الدواجن والبط اليوم

إليكم سعر الدواجن والبط اليوم للاطلاع عليهم بعد معرفة سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 كالآتي:

سعر كيلو البط الفرنساوي: يتراوح السعر اليوم بين 60 إلى 65 جنيها.

سعر كيلو البط المولار: يتراوح السعر اليوم بين 65 إلى 75 جنيها.

سعر كيلو البط المسكوفي: سجل اليوم 100 جنيه.

سعر كيلو الفراخ البيضاء: السعر في المزارع: حوالي 70 جنيها للكيلو.

السعر للمستهلك: يتراوح بين 80 إلى 85 جنيها للكيلو.

سعر كيلو الدواجن الساسو والحمراء: السعر في المزارع: 77 جنيها للكيلو.

السعر للمستهلك: يتراوح بين 90 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر كيلو الدواجن البلدي: يتراوح السعر للمستهلك بين 105 إلى 115 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية.

سعر كيلو البانيه: سجل اليوم 200 جنيه للمستهلك.

تعكس هذه الأسعار تحركات السوق اليوم، حيث تختلف الأسعار بحسب النوع والجودة مما يتيح للمستهلكين معرفة الأسعار الحالية ويعزز الشفافية في أسواق الدواجن واللحوم.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الزراعة عن بيع بيض السمان في منفذ واحد بشارع وزارة الزراعة بالدقي بسعر 20 جنيها للكرتونة، و80 قرشًا للبيضة.

كما قامت الوزارة بزيادة المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضروات واللحوم والدواجن بتخفيضات تتراوح بين 25-30% من خلال منافذها الثابتة والمتنقلة في إطار مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا".

أسعار بيض السمان

أسعار بيض السمان سعر كرتونة بيض السمان سجل 25 جنيها في منافذ وزارة الزراعة بالدقي. ووفقًا لتصريحات الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني، وصل إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا.

أسعار جوز السمان

متوسط سعر جوز السمان يتراوح حوالي 100 جنيه بناءً على الوزن، بينما سعر قطعتين من جوز السمان في كارفور بلغ 95 جنيهًا.

فوائد بيض السمان

يحتوي بيض السمان على فوائد صحية متعددة، أبرزها:

غني بالبروتينات: يساهم في بناء وإصلاح الأنسجة في الجسم.

مغذٍ للجهاز العصبي: يحتوي على كميات كبيرة من الكولين الضروري لصحة الدماغ.

مفيد للعيون: يحتوي على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين التي تدعم صحة العين.

صحة القلب: يحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعزز صحة القلب.

بديل لمن يعانون من حساسية: يحتوي على تحسس أقل من بيض الدجاج.

يعزز المناعة: يحتوي على مواد غذائية تقوي جهاز المناعة.

يساعد في التحكم بالوزن: يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول.

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