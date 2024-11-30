‎الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم السبت 30-11-2024 داخل الأسواق

أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت 30-11-2024، أسعار الفراخ البيضاء والحمراء والبلدي في المزارع وللمستهلك، حيث أن سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع سجل متوسط 70 جنيهًا، بينما تباع للمستهلك بمتوسط سعر 80 جنيهًا للكيلو الواحد.

واستقرت أسعار الدواجن الساسو - الحمراء، في بورصة الدواجن عند 77 جنيها للكيلو الواحد في المزارع، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 90 إلى 100 جنيه، وفيما يلي سيعرض لكم الموجز أخر التطورات على أسعار الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

حافظت أسعار الفراخ على استقرارها في البورصة، حيث سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء 69 جنيهًا، أما في منافذ البيع للمستهلكين، فتفاوتت الأسعار بين 70 و79 جنيهًا، بناءً على مستوى الطلب وتكاليف النقل.

سعر الفراخ البلدي

و استقر سعر كيلو الفراخ البلدي عند 118 جنيهًا في البورصة، بينما تراوحت أسعارها في الأسواق بين 119 و125 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 28,5 - 33 جنيهاً.

بلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بين 25 - 25,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 19 - 20 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

بلغ سعر البط البلدي اليوم الأربعاء 110 جنيهات.

سعر كيلو البط المسكوفي

سجل سعر البط المسكوفي، نحو 95 جنيهًا.

أسعار البط المولار

تراوحت أسعار البط المولار بين 90 و95 جنيهًا.

سعر البط الفرنساوي

وصل سعر البط الفرنساوي إلى 80 جنيهًا

سعر البط البغال

كما سجل سعر البط البغال 90 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في الأسواق

سجلت أسعار البيض اليوم تفاوتًا ملحوظًا في الأسواق، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 و165 جنيهًا، وذلك حسب المنطقة ونوع التاجر، أما كرتونة البيض الأبيض، فتراوحت أسعارها بين 150 و160 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم

وبالنسبة للبيض البلدي، جاءت أسعار الكرتونة في الأسواق المحلية بين 160 و170 جنيهًا.

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