أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 30-11-2024.. استقرار ملحوظ

يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات جوجل عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 30 نوفمبر 2024، وبناءً على ما أعلنته بورصة الدواجن، شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية استقرارًا نسبيًا اليوم السبت، وإختلفت الأسعار بين البورصة والأسواق وفقًا للأنواع المتنوعة من الطيور والبيض.

وفيما يلي سوف يرصد لكم الموجز تلك أسعار الدواجن البيضاء اليوم.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

سجل متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 68 - 69 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض شركات اليوم بين 28,5 - 33 جنيهاً.

بلغ سعر الكتكوت الأبيض قطعان اليوم بين 25 - 25,5 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 19 - 20 جنيهاً.

أسعار البط اليوم

سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 99 - 100 جنيه.

وأقترب سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم بين 69 - 70 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي نحو 84 - 85 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو البط البغالي 79 - 80 جنيهاً.

بورصة الدواجن اليوم

تراوح متوسط أسعار الدواجن البيضاء اليوم بين 68 - 69 جنيهاً.

وتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم بين 77 - 78 جنيهاً.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم نحو 114 - 115 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء اليوم 59 جنيهًا.

ووصل سعر كيلو البانية في محلات الفراخ بالأسواق اليوم إلى مستوى بين 200- 205 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكبد والقوانص اليوم 85 جنيهاً.

وتراوح سعر الدبابيس اليوم بين 98 - 100 جنيه للكيلو.

ويمكن أن يزيد أو يقل السعر 10 جنيهات حسب كل منطقة سكنية.

ووصل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض اليوم 94 - 95 جنيهاً.

وبلغ سعر كيلو لحم رومي أسمر 109 - 110 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم بين 137 - 142 جنيهاً.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 134 - 140 جنيهاً.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم بين 124 - 125 جنيهاً.

أسعار الطيور والبيض اليوم

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