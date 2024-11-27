أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 في الأسواق

شهدت أسعار الكتاكيت البيضاء والبط اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، تباينا ملحوظا في الأسواق المحلية وفقًا لما تم الإعلان عنه في بورصة الدواجن والشركات المنتجة للكتاكيت، وسجلت بعض الأنواع ارتفاعًا في الأسعار، بينما استقرت أسعار أخرى، فيما انخفضت أسعار الكتكوت الأبيض قطعان بشكل ملحوظ مقارنةً بالأيام السابقة، وتنشر الموجز أسعار الكتاكيت والبط اليوم في بورصة الدواجن اليوم في هذا التقرير

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 33 إلى 38 جنيهًا، بزيادة قدرها 2 إلى 3 جنيهات مقارنةً بأسعاره السابقة، أما الكتكوت الأبيض قطعان فقد انخفض إلى سعر يتراوح بين 25 و25.5 جنيه، بتراجع 3 جنيهات عن السعر السابق.

أسعار الكتاكيت الأخرى في الأسواق

جاءت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها في بورصة الدواجن والشركات كالتالي:

كتكوت ساسو بيور: تراوح بين 20 إلى 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو: تراوح بين 19 إلى 20 جنيهًا.

كتكوت بلدي: تراوح بين 6 إلى 6.5 جنيه.

كتكوت هجين: تراوح بين 12 إلى 13 جنيهًا.

كتكوت جيل ثاني: تراوح بين 14 إلى 15 جنيهًا.

كتكوت روزي بيور: تراوح بين 17 إلى 18 جنيهًا.

أمهات هبرد كبير: سجل 59 جنيهًا بزيادة جنيه واحد عن سعره السابق.

اسعار الكتاكيت اليوم



أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم

كما جاءت أسعار الكتاكيت في الشركات المنتجة كالتالي:

كتكوت أربو: تراوح بين 37 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن السعر السابق.

كتكوت كب: بلغ سعره 36 جنيهًا.

كتكوت روص: تراوح بين 33 إلى 42 جنيهًا.

كتكوت أبيض: بلغ سعره 35 جنيهًا.

كتكوت ساسو: بلغ سعره 25 جنيهًا.

كتكوت روزي: بلغ سعره 25 جنيهًا.

كتكوت إي أر: بلغ سعره 37 جنيهًا.

اسعار البط



أسعار البط في بورصة الطيور اليوم

وفيما يتعلق بأسعار البط صغير العمر، فقد سجلت الأسعار التالية:

بط مسكوفي عمر يوم واحد: تراوح بين 51 إلى 52 جنيهًا.

بط فرنساوي: تراوح بين 28 إلى 29 جنيهًا.

بط بغال محلي: تراوح بين 58 إلى 59 جنيهًا.



تحليل أسعار الكتاكيت والبط اليوم

تشهد الأسواق المحلية حالة من التذبذب في أسعار الكتاكيت والبط، ما يعكس التأثر بالعوامل الموسمية ومستويات الطلب، وينصح المربين والتجار بمتابعة حركة الأسعار بشكل مستمر للحصول على أفضل صفقات الشراء والبيع.

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