بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 26-11-2024

أسعار الفراخ اليوم.. يحرص الكثير من المواطنين على متابعة أسعار الدواجن والبيض يوميًا عبر محركات البحث, والتي شهدت حالة الاستقرار اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

أسعار الفراخ والبيض في الأسواق اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024, وفقًا لبورصة الدواجن, وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم

استقر سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن عند 69 جنيهًا للكيلو الواحد، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 75 جنيهًا.

سجل سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن 82 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 95 جنيهًا.

استقرت أسعار الفراخ أمهات الدواجن البيضاء عند 62 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفراخ البلدي في الأسواق المحلية ليصل إلى 115 جنيهًا للكيلو.

تباين سعر البانية ليصل إلى المستهلك بين 185 و 240 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض في الأسواق

أسعار الفراخ اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 160 جنيهًا، ليصل السعر إلى المستهلك 170 جنيهًا.

استقر سعر كرتونة البيض الأحمر عند 164 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 175 جنيهًا.

بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 165 جنيهًا، ليصل سعرها للمستهلك 180 جنيهًا.

أسعار البط في الأسواق

تراوح سعر كتكوت البط الفرنسي بين 28 و 29 جنيهًا.

استقر سعر كتكوت البط المسكوفي بين 51 و 52 جنيهًا.

بلغ سعر كتكوت البط المولار بين 58 و 59 جنيهًا.

سجل لحم البط البلدي 100 جنيه للكيلو.

استقرت أسعار لحم البط الفرنسي عند 70 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر لحم البط المسكوفي 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

استقر سعر الكتكوت الأبيض في بورصة الدواجن عند 28.5 جنيهًا.

سجل سعر كتكوت الشركات في بورصة الدواجن 36 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو في بورصة الدواجن 20 جنيهًا.

استقرت أسعار الكتكوت الأبيض شركات بين 30 و 36 جنيهًا.

تراوحت أسعار الكتكوت ساسو بين 19 و 20 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت البلدي الحر بين 6 و 6.5 جنيه.

استقرت أسعار الكتكوت الساسو بيور بين 20 و 21 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الهجين بين 12 و 13 جنيهًا.

تراوحت أسعار الكتكوت الجيل الثاني بين 14 و 15 جنيهًا.

سجل سعر الكتكوت روزي بيور بين 17 و 18 جنيهًا.

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