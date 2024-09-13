أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم.. شهدت أسعار الفراخ البيضاء حالة من الاستقرار داخل بورصة الدواجن اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2024، وذلك بعد الارتفاعات الاخيرة التي شهدتها أسعار الفراخ مؤخرا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

يقدم لكم موقع الموجز أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم، وذلك في إطار خدماتها اليومية.

أسعار الدواجن في بورصة الدواجن

الدواجن البيضاء: يتراوح سعر الكيلو بين 84 و86 جنيهًا.

الأوراك: تتراوح بين 90 و92 جنيهًا للكيلو.

البانيه: يتراوح بين 190 و210 جنيهات للكيلو.

الكبد والقوانص: سجلت 125 جنيهًا للكيلو.

أجنحة الدواجن: 65 جنيهًا للكيلو.

زوج الحمام: 150 جنيهًا.

البط:150 جنيهًا.

الأرانب: 140 جنيهًا.



أسعار الأعلاف

علف الدواجن:يتراوح سعر الطن بين 21 و21.5 ألف جنيه.

الذرة: سجلت 10 آلاف جنيه للطن.

الصويا: سجلت 31 ألف جنيه للطن.

سعر كرتونه البيض اليوم

البيض الأبيض: سجل سعر طبق البيض في المزرعة 165 جنيهًا، بينما يتراوح السعر في الأسواق بين 170 و175 جنيهًا.

البيض الأحمر: سجل سعر طبق البيض 166 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 175 جنيهًا.

البيض البلدي: سجل 135 جنيهًا للطبق، ويصل إلى المستهلك بين 150 و155 جنيهًا.

كتكوت أبيض أهالي:34 جنيهًا.

كتكوت أبيض شركات: 35 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 22 جنيهًا.

كتكوت بلدي: 19 جنيهًا.

كتكوت رزي: 13 جنيهًا.



سعر الدواجن البيضاء

سجل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة 74 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بين 84 و86 جنيهًا للكيلو.

أما الدواجن الساسو، فقد سجلت 89 جنيهًا للكيلو، ويصل سعرها إلى المستهلك بين 99 و105 جنيهات.

وسجل سعر الدواجن البلدي 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الفراخ الأمهات

الدواجن الأمهات البيضاء: سجلت 68 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الرزي: سجلت 140 جنيهًا

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.