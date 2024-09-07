أسعار الدواجن والبط اليوم السبت 7-9-2024 في الأسواق والمزارع

يريد عدد كبير من المواطنين معرفة أسعار الدواجن والبط اليوم السبت 7-9-2024 في الأسواق.

ويبحث عدد كبير من الأشخاص عن سعر الدواجن والبط اليوم السبت 7 سبتمبر في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت أسعار الدواجن اليوم السبت استقرارًا نسبيًا في الأسواق والمزارع والمحال التجارية.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم السبت

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 75 إلي 77 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن البلدي اليوم السبت

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن أمهات اليوم السبت

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة والتجار.

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار البط اليوم السبت

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم السبت

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم السبت

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

اقرا ايضا:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-9-2024 في الأسواق والمزارع

أسعار الدواجن والبط اليوم السبت 31-8-2024 في المزارع والأسواق