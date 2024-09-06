أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 6-9-2024

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسواق اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024؛ وذلك لليوم الرابع على التوالي، حيث استقر سعر كيلو الفراخ البيضاء؛ فقد انخفض سعر الفراخ البلدي من يوم الثلاثاء الماضي، بواقع 1.5 جنيه ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو، بينما تراجع سعر الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ البيضاء

وجاءت تفاصيل الأسعار وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن يستعرضها الموجز على النحو التالي:

سعر البلدي: 110 جنيهات للكيلو.

سعر البيضاء: 71 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم

تُسجل البيضة الواحدة في السوق حاليًا سعرًا قدره 5.5 جنيه. أما أسعار كرتونات البيض، فقد جاءت على النحو التالي:

- كرتونة البيض البلدي: 160 جنيهًا بسعر الجملة و170 جنيهًا للمستهلك.

- كرتونة البيض الأبيض: 157 جنيهًا بسعر الجملة و159 جنيهًا للمستهلك.

- كرتونة البيض الأحمر: 155 جنيهًا بسعر الجملة و160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوحت أسعار الكتاكيت الهجين بين 16.5 و38 جنيهًا للكتكوت الأبيض في الشركات، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض من القطعان 27 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

في سوق البط، تتفاوت أسعار البط اليوم كالتالي:-

لحم البط الفرنسي بين 55 و65 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر لحم البط المسكوفي حوالي 90 إلى 91 جنيهًا للكيلو.

أما لحم البط المولار، فقد تراوح سعره بين 60 و61 جنيهًا للكيلو.

تحتوى الفراخ على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الزنك والنحاس والحديد وفيتامينات ب وغيرها.

كما أن من أبرز فوائد الفراخ للجسم ضمن النظام الغذائي، ما يلي:

العمل على بناء الأنسجة العضلية وتقوية العضلات.

الحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

التقليل من خطر أمراض العظام، مثل هشاشة العظام وغيرها.

العمل على تعزيز التحكن بالوزن، من خلال الشعور بالشبع، وبالتالي التقليل من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

التحسين من المزاج، وتحسين مستويات السيروتونين في الجسم.

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