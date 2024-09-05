تعرف على أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الخميس 5-9-2024

سجلت أسعار الفراخ في مصر، اليوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2024، استقرارًا جديدًا، بعد انخفاض طفيف سجله أمس الأربعاء، حيث تراجع سعر البلدي بنحو 1.5 جنيه، ليصل إلى 110 جنيهات للكيلو، في حين انخفض سعر الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات، ليستقر عند 71 جنيهًا للكيلو.

بورصة الدواجن اليوم

أسعار الفراخ البيضاء

وجاءت تفاصيل الأسعار وفق آخر تحديثات بورصة الدواجن يستعرضها الموجز على النحو التالي:

سعر البلدي: 110 جنيهات للكيلو.

سعر البيضاء: 71 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم

تأتي سعر البيضة الواحدة في السوق حاليًا، بـ 5.5 جنيه. أما أسعار كرتونات البيض، فقد جاءت على النحو التالي:

كرتونة البيض البلدي: 160 جنيهًا بسعر الجملة و170 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأبيض: 157 جنيهًا بسعر الجملة و159 جنيهًا للمستهلك.

كرتونة البيض الأحمر: 155 جنيهًا بسعر الجملة و160 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم

وفي سياق متصل، تراوحت أسعار الكتاكيت الهجين بين 16.5 و38 جنيهًا للكتكوت الأبيض في الشركات، بينما بلغ سعر الكتكوت الأبيض من القطعان 27 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر لحم البط الفرنساوي اليوم الأربعاء بين 55 و65 جنيهًا.

بلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 90 و91 جنيهًا.

ووصل سعر لحم البط المولار اليوم الأربعاء إلى ما بين 60 و61 جنيهًا.

توقعات أسعار البيض والفراخ خلال الأيام المقبلة

أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه سوف يكون هناك استقرار في أسعار الدواجن على آخر ارتفاع حققته، ولا يوجد بها تحركات كثيرة هذه الفترة، لكن هناك ارتفاعات غير مبررة في سعر كرتونة البيض، مشيرًا إلى ضرورة التحرك لإحكام السيطرة على الأسواق لضبط الأسعار، لأن استمرار الارتفاع يمثل مشكلة خاصة مع اقتراب بدء موسم المدارس وزيادة الإقبال على البيض باعتباره البروتين الأساسى للجميع.

تخطت أسعار البيض سعرها العادل بأضعاف، حيث إن كرتونة البيض تحتاج 5 كيلو علف فقط ليكون سعرها 90 جنيهًا، ويتم فرض 20٪ نسبة عجز ليصبح السعر الحقيقى لكرتونة البيض من 108 إلى 110 جنيهات.

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