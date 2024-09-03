أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3-9-2024

أسعار الفراخ.. يهتم الكثيرون بمعرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 في الأسواق والمزارع، حيث يبحث العديد من المواطنين عن الأسعار اليوم في الأسواق والمزارع، لا سيما بعد تذبذب الأسعار في الآونة الأخيرة، وتعد معرفة أسعار الدواجن من الاشياء الهامة التي يرغب المواطنين والتجار في معرفتها بشكل يومي، لذلك يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة اسعار الدواجن.

وخلال السطور التالية يقدم الموجز أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء.

أسعار الفراخ البيضاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 70 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 75 إلي 77 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا، ويختلف السعر حسب المنطقة والتجار.

وتعد الدواجن وأسعار الفراخ واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء

وانخفض سعر الكتكوت الأبيض إلى 30 و31 جنيها، ودار الكتكوت الساسو حول 18 و19 جنيها، وسجل كيلو الأمهات البيضاء 61 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس بين 100 و110 جنيهًا

بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

وارتفعت أسعار الفراخ اليوم فى بورصة الدواجن إلى 80 و83 جنيها للكيلو باختلاف المنطقة، ويسجل حجم الإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وتسعى الحكومة لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن بهدف دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي.

وارتفعت أسعار بورصة الدواجن العمومية اليوم بنحو جنيهين لتسجل 67 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، ودارت أسعار الدواجن البلدى حول 130 و135 جنيها، وبلغت الدواجن الساسو 130 جنيها للمستهلك.

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