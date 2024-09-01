الدواجن في مصر.. اسعار الفراخ والبط اليوم الأحد 1-9-2024 في الاسواق

سعر الدواجن في مصر، من أهم الخدمات اليومية التي يقدمها الموجز لمتابعيه، وبخاصة أن سعر الدواجن في مصر يتابعه الكثير من المواطنين في مصر، وبخاصة أن الدواجن من أهم الوجبات التي تعتمد عليها عدد كبير من الأسر.

وتحتوي الدواجن على العديد من الفوائد الغذائية، ولهذا تعتمد الكثير من الأسر عليها، ولهذا نستعرض في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن سعر الدواجن في مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024.

‎سعر الدواجن اليوم في مصر

وكانت أسعار الدواجن قد شهدت اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الفراخ البلدي بنحو جنيه ونصف الجنيه، والفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات مقارنةً بأسعار يوم أمس.

وعلى الجانب الآخر، حافظت أسعار البيض على استقرارها عند نفس المستويات السابقة.

وكانت أسعار الدواجن، انخفضت منذ بداية عيد الأضحى المبارك، أعقبها ارتفاع جديد بعد إجازة العيد مباشرة ثم عاودت الانخفاض مرة أخرى، ثم ارتفعت مرة أخرى ثم انخفضت، ثم ارتفعت مجددا.

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‎أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية الشهر الماضي.

وجاءت ‎أسعار الدواجن اليوم للمستهلك اليوم الأحد على النحو التالي:

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 85 و86 جنيهًا.

سجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 64 و65 جنيهًا.

‎سعر الدواجن البيضاء

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البانيه اليوم 182 جنيها وهو من مشتقات الدواجن البيضاء.

‎سعر الدواجن البلدي

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهات.

‎سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 156 و159 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 156 و158 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 159 و160 جنيهًا.

‎سعر كيلو البط في الأسواق

سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا.

سعر لحم البط المولار بين 60 و61 جنيهًا.

‎سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

تراوح سعر لحم البط المسكوفي اليوم ما بين 90 و91 جنيهًا.

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