أسعار الفراخ البيضاء والدواجن في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30-8-2024
شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، هبوطًا ملحوظًا في الأسواق بعد استقرارها خلال الفترة الماضية، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة المصرية بين 65 و66 جنيهًا للكيلو بالمزارع، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 75 و76 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ البيضاء والدواجن في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 30-8-2024
وترصد جريدة “الموجز” في السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء والدواجن، وفقًا لبورصة الدواجن.
أسعار الدواجن في بورصة اليوم
استقرت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:
- الدواجن الساسو: بلغت 81 جنيهًا.
- الدواجن الأمهات البيضاء: سجلت 62 جنيهًا.
- الفراخ البلدي الحر: وصلت أسعارها إلى 160 جنيهًا.
- الفراخ البلدي المزارع: سجلت 130 جنيهًا.
أسعار البانية وأجزاء الدجاج
تباينت أسعار البانية وأجزاء الدجاج اليوم في الأسواق على النحو التالي:
- سعر البانية: تراوح بين 160 و185 جنيهًا للكيلو.
- سعر الشيش طاووق: سجل بين 155 و180 جنيهًا للكيلو.
- سعر الوراك: بلغ 85 جنيهًا للكيلو.
- سعر الدبابيس: استقر عند 120 جنيهًا للكيلو.
- سعر الكبد والقوانص: بلغ 100 جنيهًا للكيلو.
- سعر الكبدة الصافي: سجل أيضًا 100 جنيهًا للكيلو.
- سعر الأجنحة: بلغ 70 جنيهًا للكيلو.
- سعر الهياكل: سجل 40 جنيهًا للكيلو.
أسعار الكتاكيت اليوم
ارتفعت أسعار الكتاكيت اليوم،وجاءت كالتالي:
- سعر كتكوت أبيض: بلغ 32 جنيهًا.
- سعر كتكوت ساسو: سجل 19 جنيهًا.
- سعر كتكوت أبيض شركات: بلغ 33 جنيهًا.
- سعر كتكوت جميزي شركات: سجل 21 جنيهًا.
- سعر كتكوت ساسو شفر شركات: بلغ 20 جنيهًا.
- سعر كتكوت جيل ثاني ألوان شركات: سجل 20 جنيهًا.
- سعر كتكوت بلدي مشعر: بلغ 11 جنيهًا.
- سعر كتكوت بلدي هجين: سجل 18 جنيهًا.
- سعر كتكوت فيومي أو روزي: بلغ 18 جنيهًا.
- سعر كتكوت فيومي فرز ديوك: سجل 19 جنيهًا.
أسعار البط اليوم
تباينت أسعار البط اليوم، وجاءت كالتالي:
- سعر بط مسكوفي جيل أول: بلغ 43 جنيهًا.
- سعر سمان عمر يوم: سجل 6.5 جنيه.
- سعر بط مولار جيل أول: بلغ 52 جنيهًا.
- سعر بط فرنساوي جيل أول: سجل 24 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم
استقرت أسعار البيض اليوم، وجاءت كالتالي:
- سعر كرتونة البيض الأحمر: بلغ 159 جنيهًا في المزرعة، وبيعت إلى المستهلك بسعر 169 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض الأبيض: سجلت 158 جنيهًا في المزرعة، وبيعت إلى المستهلك بسعر 168 جنيهًا.
- سعر كرتونة البيض البلدي: سجلت 160 جنيهًا في المزرعة، وبيعت إلى المستهلك بسعر 170 جنيهًا.
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