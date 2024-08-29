أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 29-8-2024 في بورصة الدواجن

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس أغسطس 2024، ليبلغ أسعار الفراخ البيضاء اليوم مستويات 65 جنيهاً تسليم أرض المزرعة، وارتفعت الأسعار النهائية للمستهلكين لتتراوح بين 75 و85 جنيهاً للكيلو تقريباً, تزامنًا مع حافظ الأسعار على استقرارها منذ بداية الأسبوع.

بورصة الدواجن اليوم

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار الفراخ البيضاء اليوم والدواجن, لذا ترصد جريدة “الموجز” أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الخميس 29-8-2024, وفقًا لما جاء في بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس, مسجلة نحو 65 جنيهاً تسليم أرض المزرعة, وتتراوح للمستهلك بين 75 و85 جنيهاً للكيلو, وجاء هذا التراجع نتيجة لزيادة توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربين, وزيادة حجم المعروض من الطيور بأنواعها المختلفة في الأسواق المصرية، مما ساهم في خفض الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

سجلت أسعار الدواجن اليوم الخميس في بورصة الدواجن كالتالي:

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع نحو 65 جنيهاً، وبلغ سعرها في المحلات للمستهلكين بين 75 و85 جنيهاً للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع نحو 84 جنيهاً، وبلغ سعره في المحلات للمستهلكين نحو 93 جنيهاً.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع نحو 95 جنيهاً، وبلغ سعره في المحلات للمستهلكين حوالي 100 جنيه.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع نحو 55 جنيهاً، وبلغ سعره في المحلات للمستهلكين حوالي 62 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس كالتالي:

تراوح سعر الكتكوت البلدي الحر من 10.00 إلى 10.25 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت البلدي المشعر من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت البلدي الهجين من 10.75 إلى 11.00 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الروزي للتسمين من 23.00 إلى 23.25 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الروزي الفيومي من 21.00 إلى 21.25 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الجميزة من 23.00 إلى 23.25 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 13.00 إلى 13.25 جنيه.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 34.50 إلى 34.75 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء

أسعار البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزارع 157 جنيهًا, بينما وصل إلى 159 جنيهًا في المحلات.

بلغ سعر طبق البيض الأحمر في المزارع 155 جنيهًا، وبلغ سعره في المحلات 160 جنيهًا.

سجل طبق البيض البلدي في المزارع 160 جنيهًا، وبلغ سعره في المحلات 170 جنيهًا.

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