أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-8-2024 في الأسواق

تعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28-8-2024 في الأسواق والمزارع المختلفة.

أسعار الفراخ البيضاء

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 28 أغسطس الجاري في الأسواق والمزارع بعد ارتفاعها نسبيًا خلال الأيام والأسابيع الماضية.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا ويختلف السعر حسب المنطقة والمحال التجارية الي بها.

أسعار البط اليوم الأربعاء

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الأربعاء

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الإثنين بين 100 و110 جنيهًا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار البيض اليوم الأربعاء

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

كم سعر كرتونة البيض الأحمر؟

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ما هي فوائد البيض لصحة الإنسان

يعد البيض من البروتينات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، كما يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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