تعد الدواجن أحد الأطعمة الهامة لدى العديد من المواطنين، حيث يوجد البعض منهم يتناولها كل يوم بأشكال وطرق مختلفة، لذلك يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 27-8-2024 في الأسواق، حيث يريد العديد من الأشخاص معرفة أسعار الدواجن والبط اليوم الثلاثاء 27 أغسطس الجاري في الأسواق، وذلك بعد ارتفاع أسعارها خلال الأيام القليلة الماضية.

وشهدت أسعار الدواجن استقرارًا نسبيًا خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق المحلية.

ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 80 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

سعر الدواجن أمهات اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا ويختلف السعر من منطقة إلى أخرى.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

أسعار البط اليوم الثلاثاء

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو

سعر البط المسكوفي اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس بين 100 و110 جنيهًا

أسعار البيض اليوم الثلاثاء

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

ويحتوي البيض على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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