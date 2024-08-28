الكيلو بكااام | أسعار الفراخ والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم 28-8-2024

أسعار الفراخ والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم 28-8-2024.. تشهد أسعار الفراخ والبيض والبط في بورصة الدواجن حالةً من الاستقرار اليوم في الأسواق.

وتوفر «الموجز » لمتابعيها معرفة كل ما يخص أسعار الفراخ والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم 28-8-2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

أسعار الفراخ والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم 28-8-2024

سعر الفراخ :

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء حوالي 66 جنيهًا.

ويتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو ما بين 85-86 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيهًا .

كما يبلغ سعر كيلو أمهات أبيض حوالي 64 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه :

اختلف سعر البانيه في المحلات اليوم، من تاجر لآخر، وتراوح ما بين 175 إلى 180 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت :

يتراوح سعر كتكوت أبيض شركات يوم ما بين 31 إلى 38 جنيهًا.

يتراوح سعر كتكوت أبيض قطعان يوم ما بين 30 إلى 30.25 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت ساسو يوم ما بين 18 إلى 19 جنيهًا.

يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور يوم ما بين 19 إلى 20 جنيهًا.

يتراوح سعر كتكوت بلدي حر يوم ما بين 8 إلى 8.75 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت هجين يوم ما بين 16.5 إلى 17.5 جنيه.

يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني يوم ما بين 18 إلى 19 جنيهًا.

يتراوح سعر كتكوت روزي بيور يوم ما بين 18 إلى 19 جنيهًا.

أسعار البط :

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 إلى 65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 90 إلى 92 جنيهًا، ووصل سعر لحم البط المولار إلى ما بين 60 إلى 62 جنيهًا.

أسعار السمان :

بينما سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري"، الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 إلى 2.50 جنيهًا .

وتراوح سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه إلى 3 جنيهًا .

ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا إلى ما بين 5.50 إلى 6 جنيهًا .

أسعار الفراخ والبيض والبط في بورصة الدواجن اليوم 28-8-2024

أسعار كرتونة البيض بمختلف أنواعه :

يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا في المزارع، في الأسواق 165 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 145 جنيهًا بالمزرعة، في الأسواق 157 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر تسجل سعر 155 جنيهًا بالمزارع، في الأسواق 165 جنيهًا.

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