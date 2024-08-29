سعر بورصة الدواجن في مصر.. أسعار الفراخ والبط اليوم في الأسواق

تشهد أسواق الدواجن في مصر اليوم الخميس، تباينًا في الأسعار، حيث يهتم المستهلكون بمتابعة أسعار الفراخ والبط اليوم وكرتونة البيض لتحديد احتياجاتهم اليومية. وفيما يلي نظرة على أحدث الأسعار المتداولة في الأسواق.

سعر بورصة الدواجن في مصر

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية اسعار الدواجن اليوم في الأسواق بالإضافة لسعر البط بأنواعه.

سعر الدواجن اليوم في مصر

سعر الدواجن البيضاء: كما شهدت أسعار الدواجن البيضاء استقرارًا نسبيًا اليوم، حيث تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 75 و80 جنيهًا، وذلك بحسب المنطقة وظروف العرض والطلب.

سعر الدواجن البلدي: و تراوحت أسعار الدواجن البلدي في الأسواق اليوم الخميس بين 95 و100 جنيه للكيلو. ويظل الطلب على الدواجن البلدي مرتفعًا نظرًا لجودتها وطعمها المميز مقارنة بالدواجن البيضاء.

سعر الدواجن الأمهات: أما أسعار الدواجن الأمهات، فقد سجلت الأسعار انخفاضًا طفيفًا، حيث تراوحت بين 60 و65 جنيهًا للكيلو. يُقبل عليها بعض المستهلكين نظرًا لانخفاض سعرها مقارنة بالأنواع الأخرى.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق

سعر كرتونة البيض: شهدت أسعار البيض ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 150 و160 جنيهًا، فيما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس بين 170 و180 جنيهًا. يعتبر البيض من السلع الأساسية التي تتأثر سريعًا بتغيرات السوق.

يعر كيلو البط في الأسواق

كما سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الخميس ارتفاعًا طفيفًا، حيث تراوح بين 90 و95 جنيهًا، ويُعتبر البط المسكوفي من الأنواع المفضلة لدى العديد من الأسر المصرية نظرًا لمذاقه الغني وقدرته على تحضير وجبات مميزة.

سعر كيلو البط المسكوفي اليوم

سعر كيلو البط البلدي: بلغ سعر كيلو البط البلدي حوالي 100 إلى 110 جنيهًا. يتميز البط البلدي بجودته العالية وإقبال كبير عليه من قبل المستهلكين الذين يفضلون المنتجات المحلية.

تحليل السوق:

تعكس الأسعار الحالية في أسواق الدواجن بمصر تأثير عدة عوامل، منها تقلبات العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى المتغيرات الموسمية التي تؤثر على الإنتاجية. ومع استمرار الطلب المرتفع على الدواجن والبيض كمواد غذائية أساسية، يظل السوق حساسًا لأي تغييرات في هذه العوامل

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