أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض اليوم السبت 31 أغسطس 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض اليوم .. شهدت أسعار الفراخ البيضاء، اليوم، استقراراً ملحوظاً، وفق ما أعلنته بورصة الدواجن الرئيسية عبر المنصة الرسمية لها على الإنترنت، وبلغت نحو 69 جنيهًا للكيلو في المزرعة بينما تباع للمستهلك بنحو 79 جنيه للكيلو.

وبحسب آخر تحديث من الشعبة العامة للدواجن التابعة للغرفة التجارية، فإن أسعار الفراخ البيضاء تشهد حالة من الاستقرار ويوضح لكم الموجز على النحو التالي الأسعار في الأسواق:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 84 جنيها وتُباع للمستهلك بنحو 96 جنيها.

- سجل سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 69 جنيها في المزرعة، بينما تُباع للمستهلك في المحل التجاري بسعر 79 جنيها.

- سجل سعر كيلو البانيه اليوم 180 جنيها وهو من مشتقات الدواجن البيضاء.



أسعار الكتاكيت النوع والسلالة :

سعر الكتكوت الأبيض بلغ 32 جنيهًا، بينما وصل الكتكوت البلدي الحر إلى 9.25 جنيهًا.

أما الكتكوت البلدي المشعر ، فقد سجل 13 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الهجين كان سعره 10 جنيهات، بينما بلغ الكتكوت الروزي التسمين 20 جنيهًا.



الأسعار تستمر في التفاوت حسب النوع، حيث وصل سعر كتوت رزي برابر إلى 16 جنيهًا، والكتكوت الجميزة 15 جنيهًا.

ومن جهة أخرى، بلغ سعر الكتكوت البيور الساسو 19 جنيهًا، بينما الكتكوت ساسو شيفر وصل إلى 18 جنيهًا.

هذه الأسعار تعكس حالة السوق الحالية وتوفر خيارات متنوعة للمستهلكين والمزارعين على حد سواء.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن :

الأسعار تعكس تنوع السلالات وتفاوت الأسعار حسب النوع والعمر وجاءت آخر أسعار للبط على النحو الآتي:

استقر سعر البط المسكوفي عند 45 جنيهًا.

بينما بلغ سعر البط المولار 50 جنيهًا.

البط البيور استقر على سعر 30 جنيهًا.

وبط أستار سجل 41 جنيهًا.

أما البط الفرنساوي فقد وصل إلى 20 جنيهًا.

ومن جهة أخرى بلغ سعر الرومي الأسمر عمر 20 يومًا 85 جنيهًا، والرومي الأبيض عمر 20 يومًا وصل إلى 185 جنيهًا.

تظل أسعار الدواجن والكتاكيت والبط في حالة تغير مستمر، مما يستدعي متابعة يومية دقيقة للتعرف على الأسعار وضبط القرارات الشرائية والبيعية بناءً على الوضع الحالي للسوق.

أسعار كرتونة البيض :

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 155 جنيها، وتُباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 160 جنيها.

- بلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر في المزرعة 156 جنيها ولكن للمستهلك بسعر 164 جنيها.

- وصل متوسط سعر كرتونة البيض البلدي إلى 157 جنيها في المزرعة، ويٌباع للمستهلك بـ170 جنيها.

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