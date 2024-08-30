أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 30-8-2024 في الأسواق والمزارع

شهدت أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024، استقرارًا في الأسواق والمزارع، حيث تتميز الدواجن باحتوائها على قيمة غذائية عالية.

أسعار الدواجن والبط اليوم الجمعة

وتعد الدواجن واحدة من أكثر الأغذية المناسبة لجميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية، فهي غنية بالعديد من المواد الغذائية، فهي مصدر غني بالبروتين والعناصر الغذائية الهامة، مثل فيتامين ب12، وفيتامينات أخرى من مجموعة وفيتامين ب3 وفيتامين ب6.



ويوضح لكم الموجز على النحو التالي أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق:

سعر الدواجن البيضاء اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع 67 جنيهًا، لتصل للمستهلك ما بين 72 إلي 77 جنيهًا.

سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الحمراء البلدي 75 جنيهًا، وتصل للأسواق ما بين 80 إلى 85 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 90 جنيها، لتصل في الأسواق ما بين 95 إلى 98 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

سعر الدواجن أمهات اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء في المزارع 63 جنيهًا، وتتراوح في الأسواق ما بين 68 و 73 جنيهًا.

أسعار البانيه اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و200 جنيهًا ويختلف السعر حسب المنطقة والمحال التجارية الي بها.

أسعار البط اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو البط 100 و130 جنيها للكيلو في الأسواق والمحلات التجارية.

سعر البط المسكوفي اليوم الجمعة

تراوح سعر كيلو البط المسكوفي اليوم الجعة في الأسواق والمحلات التجارية بين 100 و110 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الجمعة

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 155 إلى 158جنيهًا لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 155 إلى 158 لتباع للمستهلك بنحو 160 إلى 165جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 160جنيهًا.

البيض من البروتينات التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، حيث يعد البيض واحدًا من أفضل مصادر البروتين المتاحة في العديد من أنحاء العالم.

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