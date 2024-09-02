أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024

أسعار الفراخ البيضاء والبط والبيض اليوم .. تعد الدواجن مصدرًا غذائيًا غنيًا بالعديد من الفوائد، مما يجعلها جزءًا أساسيًا من مائدة العديد من الأسر المصرية.

وفي هذا السياق، يستعرض الموجز أحدث تفاصيل أسعار الدواجن في مصر اليوم.

شهدت أسعار الدواجن انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع سعر الفراخ البلدي بنحو 1.5 جنيه، بينما انخفض سعر الفراخ البيضاء بنحو 3 جنيهات.

وعلى صعيد آخر، استقرت أسعار البيض عند مستوياتها السابقة دون تغيير يُذكر.

منذ بداية عيد الأضحى المبارك، شهدت أسعار الدواجن تذبذبًا ملحوظًا، حيث انخفضت الأسعار خلال العيد، ثم ارتفعت بعد الإجازة مباشرة، لتعاود الانخفاض مجددًا، ثم شهدت تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض.

وفيما يخص اليوم، أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية عبر منصتها الرسمية استقرار أسعار الفراخ البيضاء، حيث سجلت نحو 65 جنيهًا للكيلو في المزرعة، بينما تُباع للمستهلك بحوالي 80 جنيهًا للكيلو.

ووفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للدواجن التابعة للغرفة التجارية، تشهد أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا مقارنة بأسعار الأمس.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق :

- لحم الفراخ البيضاء : 65 جنيهًا / كجم

- لحم الفراخ الساسو : 80 جنيهًا / كجم

- لحم الفراخ البلدي : 110 جنيهًا / كجم

- لحم أمهات أبيض : 62 جنيهًا / كجم

أسعار الكتاكيت:

- كتكوت أبيض شركات : 31-38 جنيهًا / عمر يوم

- كتكوت ساسو : 18-19 جنيهًا / عمر يوم

- كتكوت بلدي حر : 8-8.75 جنيهًا / عمر يوم

أسعار البط:

- بط فرنساوي : 18-19 جنيهًا / عمر يوم

- لحم بط بلدي : 110 جنيهًا / كجم

- لحم بط فرنساوي : 65 جنيهًا / كجم

أسعار الرومي:

- لحم رومي أبيض : 90 جنيهًا / كجم

- لحم رومي أسمر : 115 جنيهًا / كجم

- كيلو البانية: 185 - 190 جنيهًا/كجم.

- كيلو الكبد والقوانص: 100 - 110 جنيهًا/كجم، مع تفاوت طفيف حسب المنطقة.

أسعار السمان:

- كتكوت سمان أسمر : 3.50 جنيهًا / عمر يوم

- كتكوت سمان أبيض: 4 جنيهات / عمر يوم

أسعار كرتونة البيض في المزرعة، مع إضافة 10 جنيهات للبيع في المحلات:

- بيض الأبيض :157-159 جنيهًا / كرتونة

- بيض أحمر : 158-162 جنيهًا / كرتونة

- بيض بلدي : 159-160 جنيهًا / كرتونة

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