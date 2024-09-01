شوف وصلت كام.. سعر علف دواجن التسمين اليوم الأحد 1-9-2024

سعر علف دواجن التسمين اليوم.. تعد أسعار أعلاف الدواجن من العوامل الحيوية في صناعة الدواجن، إذ تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وبالتالي على أسعار الدواجن في الأسواق.

تتأثر أسعار الأعلاف في شركات ومصانع إنتاجها بعوامل متعددة، منها تكلفة خامات الأعلاف، وتكاليف التصنيع والتوزيع، بالإضافة إلى العوامل الموسمية والجوية، وكذلك العرض والطلب في السوق المحلية.

لهذا السبب، من الضروري متابعة أسعار الأعلاف بشكل دوري للتعرف على السعر الحالي.

يمكنكم الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر موقع “ الموجز” ، وجاءت الأسعار كالتالي :

أسعار الذرة في السوق المصري، جاءت كالتالي:

- طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي: 11800 جنيه.

- طن الذرة الأوكراني: 11100 جنيه.

- طن الذرة التركي: 10500 جنيه.

- أردب الذرة الرفيعة "محلي - حورس": 1800 جنيه.

- أردب الذرة الشامية: 19000 جنيه.

وفيما يخص أسعار الأعلاف والمشتقات:

- كورن فليك ذرة أرجنتيني: 12700 جنيه.

- ذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه.

- كسب صويا محلي 44%: 23100 جنيه.

- كسب صويا محلي 46%: 24000 جنيه.

- كسب صويا مستورد: 24100 جنيه.

- فول صويا فات مستورد: 37400 جنيه.

- فول صويا فات محلي: 38300 جنيه.

- صويا هاى فات 43% مستورد: 23000 جنيه.

- صويا هاى فات 43% محلي: 29000 جنيه.

- كسب عباد 36%: 15500 جنيه.

- جيلوتين مستورد: 38000 جنيه.

- جيلوتين محلي: 36200 جنيه.

أما أسعار الردة والنخالة:

- طن الردة بران محلي: 10600 جنيه.

- طن النخالة الخشنة: 12600 جنيه.

أسعار التبن:

- حمل تبن القمح وصال: بين 500 و600 جنيه.

- حمل تبن القمح أرضه: بين 250 و300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن:

- العلف بادى 23%: 21000 جنيه.

- العلف نامى 21%: 20900 جنيه.

- العلف ناهى 19%: 20800 جنيه.

- العلف بادى نامى: 20500 جنيه.

- العلف بياض 18%: 20800 جنيه.

- العلف بياض 17%: 17200 جنيه.

- العلف بياض 16%: 175300 جنيه.

- العلف بياض 14%: 16300 جنيه.

خطوات صناعة العلف في المصانع:

صناعة العلف في المصانع تمر بمراحل دقيقة تضمن إنتاج أعلاف ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المطلوبة لضمان تغذية متوازنة للحيوانات.

تبدأ العملية بمرحلة اختيار المواد الأولية، حيث تختار المصانع المواد بناءً على توافرها في السوق وأسعارها، وتولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.

ثم تأتي مرحلة حساب النسب، حيث يتم حساب نسب كل مكون على حدة لضمان تركيب غذائي سليم. يتم تخصيص نسبة تتراوح بين 55% و70% للكربوهيدرات، بينما تتراوح نسبة البروتينات النباتية بين 10% و35%. بالنسبة للبروتينات الحيوانية، يمكن أن تتراوح بين 5% و10%، مع إمكانية الاستغناء عن البروتينات الحيوانية والاكتفاء بمصادر نباتية بنسبة 100%. كذلك، يتم تحديد نسب الدهون التي قد تصل إلى 5%، والأملاح المعدنية التي تتراوح بين 1% و4%.

بعد ذلك، تأتي مرحلة الخلط، حيث تُخلط المكونات بنسب دقيقة باستخدام خلاطات متخصصة. تتميز الخلاطات الأفقية بقدرتها على إنجاز الخلط في وقت قصير يتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق، كما أنها تتيح إضافة السوائل مثل الدهون والمولاس إلى العلف. وفي حال استخدام الخلاطات الرئيسية، يستغرق الخلط وقتًا أطول يصل إلى خمس عشرة دقيقة.

يلي ذلك مرحلة المراقبة ، حيث يتم قياس تجانس الخليط من خلال تحليل العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والأملاح، ومقارنة النتائج بالنسب المضافة للتأكد من تحقيق التوازن المطلوب.

في النهاية، تأتي مرحلة التصنيع النهائي التي يتم فيها تشكيل العلف إلى الشكل المطلوب، حيث تُستخدم المكعبات بشكل شائع نظرًا لفوائدها المتعددة. من بين هذه الفوائد، تقليل نسبة الفقد من الأعلاف، وتحسين استساغة العلف نتيجة العمليات الحرارية أثناء التكعيب، مع ضمان الحفاظ على العناصر الغذائية.

تعد هذه الخطوات أساسية لضمان إنتاج أعلاف عالية الجودة تلبي احتياجات تغذية الحيوانات بكفاءة.

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