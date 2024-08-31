أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم السبت 31-8-2024 في السوق المحلية.. تنشر " الموجز " اليوم السبت 31 أغسطس 2024 تقريرًا شاملًا حول أسعار الأعلاف في السوق المحلية، حيث شهدت أسعار الذرة المستوردة استقرارًا ملحوظًا.

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء اليوم السبت 31-8-2024 في السوق المحلية

وفقًا للتقرير، سجل سعر طن الأعلاف والذرة الصفراء المستوردة من البرازيل والأرجنتين 11,800 جنيه،

بينما استقر سعر طن الذرة الرومانية عند 10,500 جنيه. يعكس هذا الاستقرار في الأسعار هدوءًا نسبيًا في السوق، ويشير إلى عدم وجود تقلبات كبيرة في تكاليف الأعلاف في الفترة الحالية، فيما يلي الأسعار المحدثة للأعلاف بالطن:

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء

شهدت أسعار الذرة في السوق المصري، حيث سجلت الأسعار كالتالي:

- طن الذرة الأرجنتيني والبرازيلي: 11800 جنيه.

- طن الذرة الأوكراني: 11100 جنيه.

- طن الذرة التركي: 10500 جنيه.

- أردب الذرة الرفيعة "محلي - حورس": 1800 جنيه.

- أردب الذرة الشامية: 19000 جنيه.

أسعار الأعلاف والمشتقات:

- كورن فليك ذرة أرجنتيني: 12700 جنيه.

- ذرة الصويا SB مستورد: 27000 جنيه.

- كسب صويا محلي 44%: 23100 جنيه.

- كسب صويا محلي 46%: 24000 جنيه.

- كسب صويا مستورد: 24100 جنيه.

- فول صويا فات مستورد: 37400 جنيه.

- فول صويا فات محلي: 38300 جنيه.

- صويا هاى فات 43% مستورد: 23000 جنيه.

- صويا هاى فات 43% محلي: 29000 جنيه.

- كسب عباد 36%: 15500 جنيه.

- جيلوتين مستورد: 38000 جنيه.

- جيلوتين محلي: 36200 جنيه.

أما أسعار الردة والنخالة:

- طن الردة بران محلي: 10600 جنيه.

- طن النخالة الخشنة: 12600 جنيه.

أسعار التبن:

- حمل تبن القمح وصال: بين 500 و600 جنيه.

- حمل تبن القمح أرضه: بين 250 و300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن:

- العلف بادى 23%: 21000 جنيه.

- العلف نامى 21%: 20900 جنيه.

- العلف ناهى 19%: 20800 جنيه.

- العلف بادى نامى: 20500 جنيه.

- العلف بياض 18%: 20800 جنيه.

- العلف بياض 17%: 17200 جنيه.

- العلف بياض 16%: 175300 جنيه.

- العلف بياض 14%: 16300 جنيه.

خطوات صناعة العلف في المصانع:

صناعة العلف في المصانع تمر بمراحل دقيقة تضمن إنتاج أعلاف ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المطلوبة لضمان تغذية متوازنة للحيوانات.

تبدأ العملية بمرحلة اختيار المواد الأولية، حيث تختار المصانع المواد بناءً على توافرها في السوق وأسعارها، وتولي أهمية كبيرة لتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة.

ثم تأتي مرحلة حساب النسب ، حيث يتم حساب نسب كل مكون على حدة لضمان تركيب غذائي سليم. يتم تخصيص نسبة تتراوح بين 55% و70% للكربوهيدرات، بينما تتراوح نسبة البروتينات النباتية بين 10% و35%. بالنسبة للبروتينات الحيوانية، يمكن أن تتراوح بين 5% و10%، مع إمكانية الاستغناء عن البروتينات الحيوانية والاكتفاء بمصادر نباتية بنسبة 100%. كذلك، يتم تحديد نسب الدهون التي قد تصل إلى 5%، والأملاح المعدنية التي تتراوح بين 1% و4%.

بعد ذلك، تأتي مرحلة الخلط ، حيث تُخلط المكونات بنسب دقيقة باستخدام خلاطات متخصصة. تتميز الخلاطات الأفقية بقدرتها على إنجاز الخلط في وقت قصير يتراوح بين ثلاث إلى خمس دقائق، كما أنها تتيح إضافة السوائل مثل الدهون والمولاس إلى العلف. وفي حال استخدام الخلاطات الرئيسية، يستغرق الخلط وقتًا أطول يصل إلى خمس عشرة دقيقة.

يلي ذلك مرحلة المراقبة ، حيث يتم قياس تجانس الخليط من خلال تحليل العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والأملاح، ومقارنة النتائج بالنسب المضافة للتأكد من تحقيق التوازن المطلوب.

أسعار الأعلاف والذرة الصفراء

في النهاية، تأتي مرحلة التصنيع النهائي التي يتم فيها تشكيل العلف إلى الشكل المطلوب، حيث تُستخدم المكعبات بشكل شائع نظرًا لفوائدها المتعددة.

من بين هذه الفوائد، تقليل نسبة الفقد من الأعلاف، وتحسين استساغة العلف نتيجة العمليات الحرارية أثناء التكعيب، مع ضمان الحفاظ على العناصر الغذائية.

تعد هذه الخطوات أساسية لضمان إنتاج أعلاف عالية الجودة تلبي احتياجات تغذية الحيوانات بكفاءة.

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