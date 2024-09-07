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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم وتفاوت أسعارها في الأسواق المحلية

الدواجن
الدواجن

 

تُواصل أسعار الدواجن والكتاكيت في الأسواق المحلية ارتفاعها بشكل ملحوظ، مما يثير القلق بين المستهلكين، في ظل تقلبات السوق المستمرة، سجلت أسعار الفراخ البيضاء والكتاكيت والبيض زيادات ملحوظة، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر المصرية. 

في هذا التقرير، يرصد " الموجز" أحدث أسعار الدواجن والكتاكيت، بالإضافة إلى تفاصيل حول بورصة الدواجن وسعر البيض في الأسواق اليوم.
 

الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم.

في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و71 جنيهًا، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى ما بين 81 و88 جنيهًا، بناءً على المنطقة ونوعية المبيعات، لذلك تشهد أسعار الفراخ البيضاء تقلبات طفيفة بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

أسعار الكتاكيت اليوم

أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت، فقد سجل سعر الكتكوت الأبيض حوالي 33 جنيهًا. 

كما ارتفع سعر كتكوت الساسو إلى 21 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت البلدي الحر 11.5 جنيه. 

كما بلغ سعر الكتكوت البلدي المشعر العالي نحو 12.5 جنيه، وسعر الكتكوت البلدي الهجين الأصلي 15 جنيهًا، واستقر سعر الكتكوت البيور الساسو عند 22 جنيهًا.

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بورصة الدواجن اليوم

في بورصة الدواجن، ارتفعت أسعار الدواجن الساسو لتتراوح بين 83 و85 جنيهًا للكيلو، في حين يتراوح سعرها للمستهلك بين 93 و95 جنيهًا. 

أما الدواجن الأمهات البيضاء فقد سجلت سعرًا في البورصة يبلغ حوالي 62 جنيهًا للكيلو، بينما يصل سعرها للمستهلك إلى 72 جنيهًا. 

فيما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في البورصة نحو 110 جنيهات، ويباع للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض

تباينت أسعار كرتونة البيض حسب النوع، حيث تراجعت قليلاً عن أسعار الأمس بعد ارتفاعها مؤخراً. 

سجل سعر كرتونة البيض البلدي بالجملة 160 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك بسعر 170 جنيهًا.

كما بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض بالجملة 162 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 172 جنيهًا، وسعر كرتونة البيض الأحمر بالجملة 164 جنيهًا، وبسعر 174 جنيهًا للمستهلك.

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