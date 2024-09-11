أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المصرية.. التفاصيل الكاملة

شهدت الأسواق المصرية حالة من عدم الاستقرار في أسعار الكتاكيت خلال الفترة الأخيرة، خاصة سعر الكتكوت الأبيض، الذي شهد تأرجحًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، ورغم هذه التقلبات، يتوقع خبراء الدواجن أن تشهد الأسعار استقرار بل وربما انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، ويستعرض الموجز اسعار الكتاكيت.

أسعار الكتاكيت اليوم في مصر

تباينت أسعار الكتاكيت اليوم في السوق المصرية، وذلك حسب الشركة المنتجة

اسعار الكتاكيت

ونوع الكتكوت، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الكتكوت الأبيض

- 32.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

- 8.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو

- 20 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت في الشركات الكبرى

تختلف أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم بين الشركات الكبرى العاملة في قطاع الدواجن. وفقًا لما نشرته شركة المرشد للدواجن، فإن الأسعار جاءت على النحو التالي:

- شركة القاهرة للدواجن: سعر الكتكوت 40 جنيهًا (أربو).

- شركة نيوهوب إيجيبت للدواجن: سعر الكتكوت 41 جنيهًا.

- شركة الوطنية للدواجن: سعر الكتكوت 42 جنيهًا (كب).

- شركة الوادي للدواجن: سعر الكتكوت 37.5 جنيهًا (روص).

- مجموعة مكة المكرمة: سعر الكتكوت الأبيض 36 جنيهًا، والساسو 25 جنيهًا.

- شركة رواد النيل: سعر الكتكوت 33.5 جنيهًا.

أسعار البط اليوم في السوق المصرية

إلى جانب أسعار الكتاكيت، تباينت أيضًا أسعار البط في السوق المصرية اليوم. جاءت أسعار البط في المزرعة كما يلي:

- البط المسكوفي: سعره 43 جنيهًا (عمر يوم).

- البط الفرنساوي: سعره 19 جنيهًا (عمر يوم).

أسعار الرومي اليوم

أما بالنسبة لأسعار الرومي، فقد جاءت على النحو التالي:

- الرومي الأسمر البرونزي: سعره 50 جنيهًا (عمر يوم).

- الرومي الأبيض: سعره 120 جنيهًا (عمر يوم).

توقعات استقرار أسعار الكتاكيت

توقع عدد من خبراء الدواجن أن تشهد أسعار الكتاكيت استقرارًا خلال الفترة المقبلة، بل من الممكن أن تنخفض، خاصة في ظل الجهود المبذولة من الحكومة والشركات لتوفير منتجات الدواجن بأسعار مناسبة للسوق. يُعد تربية الكتاكيت في المنازل وسيلة اقتصادية تلجأ إليها العديد من الأسر المصرية، ما يجعل متابعة أسعار الكتاكيت من الأمور المهمة.

أهمية تربية الكتاكيت في المنازل

تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى تربية الكتاكيت في المنزل، سواء لتوفير النفقات أو لضمان جودة اللحوم والدواجن التي تُستهلك داخل الأسرة. وبفضل هذه الممارسات، تزداد أهمية متابعة الأسعار اليومية للكتاكيت البيضاء والبلدية والبط، وخاصة مع حالة التقلبات التي يشهدها السوق.

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