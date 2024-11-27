أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء 27-11-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الفراخ والبط في الأسواق المصرية، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، زيادة جديدة في الأسعار، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيهين، ليصل إلى ما بين 40 و42 جنيهًا للكيلو داخل بورصة الدواجن والمحلات التجارية، هذه الزيادة شملت أيضًا أسعار الكتاكيت والبيض والبط، والتي سيعرض الموجز تفاصيلها فيما يلي.

أسعار الفراخ والبط اليوم الأربعاء

ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم ليتراوح بين 70 و71 جنيهًا للكيلو، ليصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 78 إلى 81 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

تراوحت أسعارها بين 78 و79 جنيهًا للكيلو داخل البورصة، ليصل سعرها للمستهلك بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم

بينما سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء اليوم نحو 59 جنيهًا داخل البورصة، إلا أن سعرها يصل إلى المستهلك بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

سعر كيلو الفراخ البلدي

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي داخل البورصة اليوم ما بين 114 إلى 115 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت البيور ما بين 20 و21 جنيهًا

سعر كتكوت ساسو العادي

تراوح سعر كتكوت ساسو العادي بين 19 و20 جنيهًا.

سعر كتكوت البلدي تراوح بين 6 و6.5 جنيه.

سعر كتكوت هجين

وسجل سعر كتكوت هجين ما بين 12 و13 جنيهًا.

سعر الكتكوت جيل ثاني

تراوحت أسعار كتكوت جيل ثاني بين 14 و15 جنيهًا.

سعر كتكوت روزي بيور

وسجل سعر كتكوت روزي بيور ما بين 17 و18 جنيهًا.

سعر كتكوت كب

ارتفع سعر كتكوت كب بمقدار جنيه ليصل إلى 36 جنيهًا.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

بلغ سعر البط البلدي اليوم الأربعاء 110 جنيهات.

سعر البط المسكوفي

سجل سعر البط المسكوفي، نحو 95 جنيهًا.

أسعار البط المولار

تراوحت أسعار البط المولار بين 90 و95 جنيهًا.

سعر البط الفرنساوي

وصل سعر البط الفرنساوي إلى 80 جنيهًا

سعر البط البغال

كما سجل سعر البط البغال 90 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأربعاء

شهدت أسعار البيض استقرارًا اليوم، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض سعرًا ثابتًا يتراوح حول 6 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض

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