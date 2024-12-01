وزارة الإنتاج الحربي تطلق منافذ بيع متنقلة بأسعار تنافسية والبيع بالتقسيط

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عن إطلاق منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، مع تقديم نسب خصم وإمكانية التقسيط، وتتواجد المنافذ الجديدة أمام وزارة الشباب والرياضة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد العاملين من مختلف الوزارات.

ويعرض الموجز في فيما يلي تفاصيل مبادرة الإنتاج الحربي للتخفيف على المواطنين

زيادة تعميق التصنيع المحلي لخدمة المواطنين

وجه المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركات الإنتاج الحربي بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي لتصل إلى 100%، ويهدف هذا التوجيه إلى توفير منتجات محلية الصنع بجودة عالية وأسعار منافسة، ما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وأكد الوزير على الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المختلفة.

إقبال كبير على منافذ بيع الإنتاج الحربي

وتشهد منافذ بيع شركات الإنتاج الحربي، وخاصة المتنقلة منها في العاصمة الإدارية، إقبالاً كبيراً من المواطنين، تصل نسبة المبيعات اليومية في هذه المنافذ إلى 100%، ما يعكس رضا العملاء وثقتهم في المنتجات المعروضة، وتتنوع السلع المتوفرة في هذه المنافذ لتشمل الأجهزة الكهربائية مثل الغسالات، والثلاجات، والسخانات، والأفران، بالإضافة إلى منتجات الأسرة مثل أدوات الطهي المصنوعة من الستانلس ستيل، واللمبات، ورنيش الأحذية، والعديد من المنتجات الأخرى التي تلبي احتياجات الأسرة المصرية.

الإنتاج الحربي.. دعوة المواطنين للاستفادة من المنتجات المحلية

وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وتهدف هذه الدعوة إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من المنتجات محلية الصنع المتوفرة بأسعار مخفضة، كما أعلنت الوزارة عن خططها لتوسيع نطاق تغطية المنافذ لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، بما يحقق العدالة في توزيع السلع والخدمات.

الانتاج الحربي توزع سلع بالتقسيط

الإنتاج الحربي.. خطط مستقبلية لتعزيز دور منافذ البيع

تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى زيادة عدد المنافذ المتنقلة والثابتة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، لضمان وصول المنتجات إلى كافة شرائح المجتمع، وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المنتجات المصرية.

من خلال هذه الجهود، تؤكد وزارة الإنتاج الحربي التزامها بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير بدائل محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

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