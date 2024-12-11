قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق.. السكر وصل كام؟

قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق.. تلعب دورًا حيويًا في تلبية الاحتياجات الغذائية الأسياسية مثل الزيت والسكر والأرز لدى المواطنين، لذا دائمًا ما تثير اهتمامهم وخاصة محدودي الدخل.

ويستعرض الموجز في السطور التالية قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق.

قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق

يعتبر الزيت والسكر والأرز من أهم السلع الأساسية لدى المواطنين ويختلف سعرها في منافذ التموين عن سعرها الأساسي نظرًا للدعم.

وإليك أسعار السلع التموينية في الأسواق.

- يصل سعر كيلو السكر المعبأ في التموين حوالي 12.60 جنيهًا.

- توفر منافذ التموين الزيت الخليط بوزن 800 مللي بشعر 30 جنيهًا.

- يباع الشاي الناعم وزن 40 جرام في منافذ التموين بسعر 5 جنيهات.

- يتاح للمواطن سعر عبوة المكرونة بوزن 400 جرام بـ8.5 جنيه، وعبوة 800 جرام بسعر 17 جنيهًا.

قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق



-ويصل سعر الدقيق المعبأ وزن 1 كيلو جرام في التموين بأ 18 جنيهًا.

- أما عن سعر الفول المعبأ وزن 500 جرام فيكون 9 جنيهات.

- في حين يصل سعر العدس المجروش 500 جرام لـ 21 جنيهًا.

ومن قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق الآتي:

-المسلى الصناعي وزن الـ 800 جرام يكون سعرها 36 جنيهًا.

- ويباع بمنافذ التموين علبة الصلصة وزن 300 جرام بـ 8 جنيهات.

- ويصل سعر برطمان المربى وزن الـ 350 جرام 16 جنيهًا.

- ويباع للمستهلك علبة التونة المفتتة وزن 140 جرام بـ 18 جنيهًا.

- ويصل سعر الجبنة تتراباك عبوة 250 جرام بسعر 14 جنيهًا، وفيما يبلغ سعر عبوة الـ 125 جرام بسعر 7 جنيهات فقط.

- ويصل سعر مسحوق الغسيل العادي الـ 800 جرام لـ 16 جنيهًا، ومسحوق الغسيل الأتوماتيك 800 جرام 25 جنيهًا.



كما تضم قائمة أسعار السلع التموينية في الأسواق الآتي:

- ويصل سعر الصابون اليدوي وزن 125 جرام للمستهلك بسعر 3 جنيهات.

- ويكون سعر اللبن المجفف وزن 125 جرام 25.50 جنيهًا.

- وتباع زجاجة الخل 900 مللي بـ 6 جنيهات.

- أما كيس الملح وزن 300 جرام فيكون بـ 1.25 جنيه.

- وتباع مرقة الدجاج 8 مكعبات بـ 6 جنيهات.

- فيما يباع سائل غسيل الأواني 80 جرام بـ 3 جنيهات.

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