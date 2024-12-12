آخر أخبار حالة الطقس غدا الجمعة 13-12-2024.. أجواء شتوية وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، حيث أشارت إلى استمرار تكون شبورة مائية كثيفة والتي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

آخر أخبار حالة الطقس

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا الجمعة معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية كثيفة صباح غدا الجمعة علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة علي مناطق من أقصي السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد إلى أنه يكون هناك نشاط للرياح أحيانًا علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

وتوقعت الأرصاد اضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وسرعة الرياح (65:50 كم / س) وارتفاع الموج (3.5:3 متر).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون معتدلة إلىى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون مضطربة وارتفاع الموج من 3: 3.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 13 ديسمبر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 13 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 21 والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 13، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 7، وجنوب الصعيد 27 والصغري 11.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وبخصوص حالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار تكون الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة وتصل لحد الضباب في الصباح الباكر علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، فضلًا عن نشاط الرياح علي أغلب الأنحاء.

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أ تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

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