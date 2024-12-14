حالة الطقس غدا الأحد 15-12-2024.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، حيث أشارت إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها انخفاض في درجات الحررة، واضطراب الملاحة البحرية، وتكون الشبورة المائية.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس غدا الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الأحد 15 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس غدا الأحد مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل علي جنوب سيناء، مائل للدفء علي جنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا علي الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد نشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.75:1 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15 ديسمبر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 15 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 20 والصغري 13، والسواحل الشمالية العظمي 20 والصغري 12، وشمال الصعيد العظمي 21 والصغري 8، وجنوب الصعيد 26 والصغري 11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع انخفاض درجات الحرارة بداية من الثلاثاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة علي شمال البلاد، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وفيما يتعلق بموعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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