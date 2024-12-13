البس تقيل.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن حالة طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، متوقعة أنه سيكون معتدلاً نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما في الليل وفي الصباح الباكر، فيتوقع أن يكون الطقس باردًا في أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

تحذير الأرصاد من الطقس

كما حذرت الأرصاد من طقس اليوم خاصة الشبورة المائية الكثيفة التي ستؤثر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، وقد تصل إلى حد الضباب في بعض الأحيان.

سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بالأمطار سيكشف لكم الموجز توضيح الأرصاد عن طقس اليوم فيما يتعلق بنزول الأمطار ، ومن المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية أمطارًا خفيفة على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض اعتبارًا من الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، مع تساقط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح مما سيزيد من الشعور ببرودة الطقس.

حركة الملاحة بالبحر الأحمر

ورصدت خرائط طقس اليوم اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج 4 أمواج فوق سطح البحر، وتكون الشبورة المائية وسط فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة .

طقس اليوم

وشددت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة

وشددت الأرصاد الجوية باتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة .



درجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة: العظمى 22- الصغرى 14.

6 أكتوبر: العظمى 21- الصغرى 11.

بنها: العظمى 22- الصغرى 13.

دمنهور: العظمى 22- الصغرى 13.

وادي النطرون: العظمى 21- الصغرى 12.

كفر الشيخ: العظمى 21- الصغرى 12.

المنصورة: العظمى 22- الصغرى 12.

شبين الكوم: العظمى 21- الصغرى 12.

طنطا: العظمى 21- الصغرى 12.

دمياط: العظمى 23- الصغرى 16.

بورسعيد: العظمى 23- الصغرى 16.

الإسماعيلية: العظمى 23- الصغرى 08.

السويس: العظمى 22- الصغرى 12.

العريش: العظمى 24- الصغرى 10.

رفح: العظمى 22- الصغرى 10.

رأس سدر: العظمى 24- الصغرى 12.

نخل: العظمى 22- الصغرى 03.

كاترين: العظمى 19- الصغرى 02.

شرم الشيخ: العظمى 27- الصغرى 16.

الإسكندرية: العظمى 23- الصغرى 11.

العلمين الجديدة: العظمى 21- الصغرى 12.

مطروح: العظمى 22- الصغرى 11.

السلوم: العظمى 21- الصغرى 10.

سيوة: العظمى 20- الصغرى 07.

الغردقة: العظمى 26- الصغرى 13.

مرسى علم: العظمى 27- الصغرى 16.

شلاتين: العظمى 27- الصغرى 15.

حلايب: العظمى 24- الصغرى 18.

أبورماد: العظمى 25- الصغرى 17.

رأس حدربة: العظمى 26- الصغرى 19.

الفيوم: العظمى 22- الصغرى 09.

بني سويف: العظمى 22- الصغرى 08.

سوهاج: العظمى 25- الصغرى 10.

قنا: العظمى 27- الصغرى 11.

الأقصر: العظمى 27- الصغرى 09.

أسوان: العظمى 29- الصغرى 13.

الوادي الجديد: العظمى 26- الصغرى 06.

أبوسمبل: العظمى 28- الصغرى 12.

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