الخميس والجمعة.. تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة..الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 شبورة مائية كثيفة صباحًا، قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، المنشور عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، استمرار الطقس معتدل الحرارة نهارًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس دافئًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا، فيسود الطقس البارد على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

ويستعرض موقع الموجز، تفاصيل البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية كما يلي..

بيان هيئة الأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة

السواحل الشمالية: درجات حرارة معتدلة نهارًا، باردة ليلًا.

شمال الصعيد: طقس معتدل نهارًا، بارد ليلًا.

جنوب الصعيد: دافئ نهارًا، بارد ليلًا.

حالة الطقس الجمعة 13 ديسمبر 2024

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار تأثير الشبورة المائية الكثيفة صباحًا يوم الجمعة، ما قد يؤثر على حركة المرور في الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، كما تزداد فرص تساقط الأمطار الخفيفة، مع نشاط رياح أحيانًا، ما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس السبت 14 ديسمبر 2024

يستمر وجود الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، مع نشاط ملحوظ للرياح على مناطق مختلفة، ما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

بيان الأرصاد الجوية

حالة الطقس الأحد 15 ديسمبر 2024

يستمر نشاط الرياح على بعض الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك على بعض المناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية، حيث من المتوقع أن تكون الرياح قوية أحيانًا على البحر الأحمر، حيث تصل سرعتها إلى 65 كم/س، ويبلغ ارتفاع الأمواج 3.5 متر، كما تتوقع الأرصاد وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويقدم موقع الموجز، التوصيات التي نشرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي..

توصيات الهيئة العامة للأرصاد الجوية

ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند القيادة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية نظرًا لوجود شبورة مائية كثيفة قد تؤثر على الرؤية.

الحذر من اضطراب الملاحة البحرية بسبب الرياح القوية وأمواج البحر المرتفعة في البحر الأحمر.

ارتداء الملابس الشتوية بسبب الطقس البارد ليلًا، خاصة في شمال الصعيد ووسط سيناء.

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