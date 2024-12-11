حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

شهدت حالة الطقس في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى ساعات الليل المتأخرة وفى الصباح الباكر، يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وينشر " الموجز" كل ما يخص حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024 وغدا الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس اليوم الأربعاء معتدل الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء، شديد البرودة علي شمال الصعيد ووسط سيناء.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع تكون شبورة مائية صباح اليوم الأربعاء قد تصل لحد الضباب أحيانًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبخصوص حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة وارتفاع الموج من 1:0.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5: 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

حالة الطقس غدا الخميس 12 ديسمبر بالساعات

أما عن حالة الطقس غدا الخميس 12 ديسمبر، توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحًا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 12 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغري 14، والسواحل الشمالية العظمي 21 والصغري 14، وشمال الصعيد العظمي 22 والصغري 9، وجنوب الصعيد 28 والصغري 11.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة فمن المتوقع استمرار الأجواء المستقرة والسماء الصافية والارتفاع الطفيف في درجات الحرارة حتي مطلع الأسبوع المقبل، مع تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي قد تكون كثيفة أحيانًا، مع نشاك للرياح علي أغلب الأنحاء، ويرجع ذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر الأجواء المستقرة حتي مطلع الأسبوع المقبل، ثم تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

اقرأ أيضًا:

تعرف علي حالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 9-12-2024

حالة الطقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية