شبورة وضباب.. حالة الطقس اليوم الأربعاء.. درجات الحرارة في القاهرة وكافة المحافظات

حالة الطقس اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، وحالة الطقس خلال الساعات القادمة، وحذرت من سيطرة الشبورة المائية صباحاً على عدة طرق من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر، والتي يمكن أن تصل حد الضباب أحياناً مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لذا، سيرصد لكم الموجز فيما يلي حالة الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم

الظواهر الجوية اليوم

كشفت الأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه يسود اليوم طقس معتدل الحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى أيضاً والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة بضرورة توخي الحذر صباحًا أثناء القيادة، وذلك نظراً لسيطرة الشبورة منذ الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً يومي الأربعاء 11 ديسمبر والخميس 12 ديسمبر، والتي يمكن أن تصل حد الضباب أحياناً مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط اليوم من المتوقع أن تكون بسيطة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر و1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية/ جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 متر ومترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم 22 درجة والصغرى 13 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

تسجل درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم 22 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم 23 درجة والصغرى 8 درجة مئوية.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم 29 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

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