حالة الطقس اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس الساعات القادمة، محذرة من سيطرة الشبورة المائية صباحاً على عدة طرق من الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً يوم الخميس 12 ديسمبر، والتي يمكن أن تصل حد الضباب أحياناً مما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية، لذا، سيقدم لكم الموجز في هذا التقرير حالة الطقس اليوم.

درجات الحرارة اليوم

الطقس غداً، أعلنت الأرصاد الجوية، في بيان، أنه يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجويه اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومناشدة بضرورة إتخاذ الحذر صباحًا أثناء القيادة، وذلك نظراً لسيطرة الشبورة منذ الساعة 3 صباحاً وحتى الساعة 8 صباحاً يوم الخميس 12 ديسمبر، والتي يمكن أن تصل إلي حد الضباب أحياناً مما يسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط اليوم الخميس من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج ويتراوح ما بين مترين إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية/ شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2:25 والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في القاهرة

تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم الخميس 22 درجة والصغرى 14 درجة مئوية.

حالة الطقس في الإسكندرية اليوم

تبلغ درجة الحرارة العظمى في السواحل الشمالية اليوم الخميس 21 درجة والصغرى 12 درجة مئوية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وتصل درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد اليوم الخميس 22 درجة والصغرى 08 درجة مئوية.

وتسجل درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد اليوم الخميس 28 درجة والصغرى 11 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الخميس

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