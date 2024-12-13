شبورة مائية كثيفة.. اعرف حالة الطقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة

يشهد طقس اليوم الجمعة العديد من الظواهر المختلفة والتي تؤثر بشكل مباشر على الحالة الطقس وكذلك حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس.

ويرصد الموجز في السطور التالية مستجدات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 13 ديسمبر 2024 وكذلك ما يطرأ من اضطرابات في حركة الملاحة حسبما بينت الهئية العامة للأرصاد الجوية في بيانها.

حالة الطقس اليوم الجمعة

تشهد البلاد اليوم الجمعة 13 ديسمبر أمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

شبورة كثيفة وتحذير لسائقي المركبات

كما ويشهد طقس اليوم كذلك شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووجهت الأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى وحتى وقت الظهيرة وإختفاء الشبورة.

حالة الطقس



وعن حركة الملاحة قالت الأرصاد الجوية أن هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، مبينة أن سرعة الرياح تتراوح بين 50 و 65 كم/س.

ونوههت الأرصاد أن هناك ارتفاع الأمواج بنسبة تتراوح بين 3 و 4 أمتار، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم الجمعة 13 ديسمبر وهو:

القاهرة: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 21 والصغرى 11 درجة.

بنها: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

دمنهور: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

وادي النطرون: العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

كفر الشيخ: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

المنصورة: العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

الزقازيق: العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

شبين الكوم: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

طنطا: العظمى 20 والصغرى 13 درجة.

دمياط: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 18 درجة.

الاسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 11 درجة.

السويس: العظمى 22 والصغرى 11 درجة.

العريش: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

رفح: العظمى 21 والصغرى 14 درجة.

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