مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي.. اعرف التفاصيل

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي.. يبحث الكثيرين من أولياء الأمور حول تلك الكلمات البحثية اللمتصدر تريند جوجل في الوقت الحالي.

وفي هذا الصدد، ونظرًا لارتفاع معدلات البحث حول معرفة مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي، يستعرض الموجز خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة.

مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي

وزير التربية والتعليم

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي، سواء من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي كالتالي:

تعقد امتحانات الترم الأول 2025 للمرحلة الابتدائية بحسب وزارة التربية والتعليم في الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 16 من الشهر ذاته.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية

وبعد التعرف على مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي، وفي السياق ذاته حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية والتي من المقرر ستعقدبداية من يوم 18 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي

أما بالنسبة لامتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي فمن المقرر أن يبدأ يوم 11 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 16 من نفس الشهر.

موعد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام

وبجانب معرفة مواعيد امتحانات الترم الأول 2025 ابتدائي، فقد حددت الوزارة موعد امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، ليكون موعد إنتهاءها يوم 16 من نفس الشهر، لتستمر لمدة 5 أيام، حيث تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، وتليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص نصف ساعة كفاصل زمني بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

متي تعقد امتحانات المستوى الرفيع؟

وكشفت التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع في المدارس الرسمية لغات والخاصة والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية، قبل الامتحانات الأساسية، ولفتت الوزارة إلى أن قرار الوزارة بذلك جاء لضمان تيسير عملية الامتحانات دون ضغط إضافي على الطلاب.

وجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم بينت أن الوزارة تجنبت عقد امتحانات جميع المراحل التعليمية في أيام احتفالات الإخوة المسيحين بأعيادهم والتي ستوافق أيام 6، 7، 8، و19 يناير 2025.

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