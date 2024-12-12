التعليم تصدر تعليمات صارمة لواضعي امتحانات نصف العام 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات عاجلة بشأن اسئلة امتحانات نصف العام والتي من المقرر عقدها خلال شهر يناير القادم 2025، حيث منعت وضع عدة اسئلة في الامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل التعليمات الصادرة لواضعي امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2025، بالإضافة إلى معرفة الفئات المسموح لها بالتقدم للامتحانات.

امتحانات الترم الاول

تعليمات بشأن امتحانات نصف العام

أكدت وزارة التربية والتعليم بضرورة الابتعاد عن الموضوعات ذات الطابع السياسي أو القضايا الحزبية والخلافية في اسئلة امتحانات نصف العام الدراسي، لضمان حيادية المحتوى الامتحاني.

الفئات المسموح لها التقدم في امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

جميع المقيدين في الصف الثالث الإعدادي بمدارس التعليم الأساسي الحكومية والخاصة، بشرط تسجيل استمارة التقدم عبر موقع الوزارة واعتمادها من المدرسة.

طلاب المنازل ويشمل الطلاب الذين رسبوا عامين متتاليين في امتحان شهادة إتمام الدراسة الإعدادية “2023 و2024”، مع تقديم بيان رسوب لكل عام.

الراسبين في الشهادة الإعدادية العامة عام 2023 وما قبلها، بشرط تقديم آخر بيان رسوب.

الناجحين في الصف الثاني الإعدادي على نظام المنازل، بشرط تقديم بيان نجاح من الصف الثاني إلى الثالث.

من سبق لهم دخول امتحان الشهادة الإعدادية قبل عام 1985 ورسبوا، مع تقديم بيان رسوب يوضح فترات التوقف عن التقدم للامتحانات.

الراسبين في الصف الثالث الإعدادي الأزهري ويرغبون في التحويل لنظام المنازل بالتعليم العام، مع تقديم ما يثبت صحة المستندات وعدم التسجيل بقاعدة بيانات الأزهر.

امتحانات نصف العام

الطلاب الناجحين في الصف الثاني الإعدادي الأزهري الراغبين في التحويل للتعليم العام من الخارج بنظام المنازل، مع تقديم المستندات المطلوبة.

الراسبين في الشهادة الإعدادية من خارج المحافظة لعام 2023 وما قبلها، مع

تحرير استمارة التقدم من أقرب مدرسة لمحل الإقامة.

شددت وزارة التربية والتعليم بضرورة دقة المدارس في التحقق من المستندات والتزامها بالقوانين المنظمة للتسجيل والتحقق من بيانات الطلاب المتقدمين.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي يوم 18 يناير إلى 23 يناير 2025، ويليها يوم 25 يناير إجازة نصف العام الدراسي وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2025.

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