حقيقة وقف الدراسة رسميًا حتى امتحانات نصف العام الدراسي

انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد وقف الدراسة حتى امتحانات نصف العام الدراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما آثار تساؤلات أولياء الأمور وطلاب المدارس حول مدى صحة المعلومات المتداولة وإذا كان قرارًا رسميًا بالفعل من وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الرسمية حول وقف الدراسة حتى موعد امتحانات نصف العام والذي سيتُعقد يوم 11 يناير لعام 2025 القادم، بالإضافة إلى معرفة مواعيد الامتحانات والخريطة الزمنية للعام الدراسي.

وقف الدراسة

تفاصيل وقف الدراسة حتى موعد امتحانات نصف العام

لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات رسمية بشأن وقف الدراسة حتى امتحانات نصف العام، لذلك فأن الأنباء المنتشرة عارية تمامًا عن الصحة، حيث أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي تشير إلى استمرار الدراسة حتى موعد الامتحانات.

موعد امتحانات نصف العام لصفوف النقل

تبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2025 يوم 11 يناير إلى 16 يناير لطلاب صفوف النقل في المرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، والصف الأول والثاني الإعدادي والصف الأول والثاني الثانوي.

موعد امتحانات نصف العام للشهادة الإعداددية

تبدأ امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية يوم 18 يناير وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025، وتبدأ إجازة الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية يوم 25 يناير وتستمر حتى يوم 6 فبراير 2025.

وقف الدراسة 2025

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

انطلق العام الدراسي الحالي يوم 21 سبتمبر 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة، ومن المقرر أن ينتهي في 5 يونيو 2025. يبلغ إجمالي أسابيع الدراسة 35 أسبوعًا، موزعة على الفصلين الدراسيين الأول والثاني.

بدأ الفصل الدراسي الأول يوم 21 سبتمبر، وتبدأ امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني في 8 يناير 2025، بينما تنطلق امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الأول يوم 11 يناير، تليها امتحانات الشهادة الإعدادية في 18 يناير.

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 23 يناير باختتام الامتحانات، ويحصل الطلاب على إجازة نصف العام من 25 يناير حتى 6 فبراير. يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم 8 فبراير، مع تنفيذ البرنامج العلاجي في مدارس الجدارات يوم 12 أبريل. تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم 24 مايو، بينما تنطلق امتحانات الجدارات في مدارس التعليم الفني يوم 3 مايو.

ينتهي الفصل الدراسي الثاني يوم 5 يونيو 2025.

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية لجميع التخصصات يوم 31 مايو، بينما تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة يوم 14 يونيو. يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد خصم الإجازات، وفي الفصل الدراسي الثاني 97 يومًا، ليصل إجمالي أيام الدراسة الفعلية خلال العام إلى 203 أيام.

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