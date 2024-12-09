نشر قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي حيث يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن المواعيد المحددة للمواد التي سيؤديها الطلاب، وفقًا لما حدده الأزهر الشريف.

ويستعرض موقع “الموجز” تفاصيل ظهور جدول امتحانات نص العام للصف الرابع الابتدائي بالأزهر، بالإضافة إلى معرفة مواعيد امتحانات صفوف النقل بمدارس الأزهر والتربية والتعليم.

جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي بالأزهر

تبدأ امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي بمدارس الأزهر يوم 24 ديسمبر الجاري وتنتهي يوم 30 ديسمبر من الشهر نفسه العام الحالي، حيث يمكن للطلاب معرفة الجدول من خلال الصورة المتوفرة بالاسفل:

جدول امتحانات نصف العام

جدول نصف العام للمهام الأدائية بالأزهر

يبدأ جدول امتحانات نصف العام للمهام الأدائية بمدارس قطاع الأزهر الشريف يوم السبت الموافق 21 ديسمبر إلى يوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر الجاري لعام 2024 والجدول كالتالي:

يوم السبت 21 الموافق ديسمبر الجاري اللغة العربية والتربية الدينية والرياضيات وتبدأ الامتحانات من الساعة التاسة إلى الساعة 1 ظهرًا.

يوم 22 الموافق ديسمبر الجاري يؤدي الطلاب امتحان الدراسات الاجتماعية والعلوم والمهارات المهنية وتبدأ الامتحانات من الساعة 9 إلى 1 ظهرًا .

يوم 23 الموافق ديمسبر الجاري امتحان اللغة الإنجليزية وامتحان تكنولوجيا المعلومات ويبدأ الساعة التاسعة وانتهى الساعة الحادية عشر ونصف.

جدول امتحانات المهام الأدائية

موعد امتحانات الصف الرابع الابتدائي بمدارس التعليم

تبدأ امتحانات الصف الرابع والمراحل الابتدائية من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي يوم 11 يناير إلى 16 يناير القادم 2025.

الخريطة الزمنية لمدارس الأزهر الشريف

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 9 شعبان 1446هـ، الموافق 8 فبراير 2025. بالنسبة لامتحانات النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في 22 جمادى الآخر 1446هـ، الموافق 23 ديسمبر 2024.

امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني فستكون في 23 شوال 1446هـ، الموافق 22 أبريل 2025.

وعد الدور الثاني لامتحانات النقل في 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025.

يُحدد الدور الثاني لامتحانات النقل الثانوي في 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025.

تبدأ امتحانات النقل لمعاهد القراءات في 1 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 29 أبريل 2025، مع تحديد الدور الثاني في 24 محرم 1447هـ، الموافق 20 يوليو 2025.

امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية، فستبدأ في 16 رجب 1446هـ، الموافق 16 يناير 2025، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني في 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025.

يُحدد الدور الثاني لامتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية في 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.

تُجرى امتحانات شهادات القراءات للدور الأول في 14 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 12 مايو 2025، بينما يُحدد الدور الثاني في 9 صفر 1447هـ، الموافق 4 أغسطس 2025.

تبدأ امتحانات الشهادات الثانوية الأزهرية يوم 29 ذي القعدة 1446هـ، الموافق 27 مايو 2025، ويكون الدور الثاني في 24 صفر 1447هـ، الموافق 19 أغسطس 2025.

امتحانات مسابقة القبول لمعاهد القراءات بدءًا من 13 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 6 سبتمبر 2025.

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