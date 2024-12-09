موعد بداية امتحانات الترم الاول للمدارس.. اعرف امتى؟

يترقب طلاب المدارس والجامعات في مصر موعد بداية امتحانات الترم الاول للمدارس 2025، التي حددتها وزارة التربية والتعليم الفني وفقًا للخريطة الزمنية المقررة، وكانت أعلنت الوزارة أن امتحانات الترم الاول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستبدأ في 11 يناير 2025، حيث تشمل الامتحانات جميع المراحل الدراسية من الابتدائي حتى الثانوي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



امتحانات الترم الاول للمدارس 2025

كما اوضحت وزارة التربية والتعليم انه بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستنطلق امتحاناتهم في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، حيث تُجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية، مع تخصيص فترة فاصلة مدتها نصف ساعة بين الفترتين لتخفيف الضغط على الطلاب.

امتحانات الترم الاول

أما بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، فتبدأ امتحاناتهم أيضًا في 11 يناير 2025 وتستمر حتى 16 من نفس الشهر، مع مراعاة أن الامتحانات لن تُعقد في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، وهي أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

كما أعلنت الوزارة أن امتحانات الصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي، فإنها ستعقد في الفترة من 1 إلى 16 يناير 2025. أما امتحانات الشهادة الإعدادية، فستبدأ في 18 يناير 2025 وتنتهي في 23 من الشهر نفسه، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع والمواد غير المضافة للمجموع والمواد العملية قبل بدء الامتحانات الأساسية، وذلك لتخفيف الضغط على الطلاب وضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

موعد إجازة نصف العام للمدارس

ومن جانبها، حددت وزارة التربية والتعليم موعد إجازة نصف العام للمدارس لعام 2025 يوم 25 يناير حيث من المقرر أن تستمر ليوم 6 فبراير 2025، وينطلق الفصل الدراسي الثاني للمدارس 8 فبراير 2025.

موعد إجازة نصف العام للجامعات

كما انه من المقرر تبدأ إجازة نصف العام للجامعات يوم 25 يناير أيضًا وتستمر لمدة أسبوعين حتى موعد 6 فبراير القادم، وتبدأ الدراسة بالفصل الثاني للجامعات يوم 8 فبراير 2025.

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