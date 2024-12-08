إلغاء امتحانات الترم الأول واستبدالها بتقييمات نهاية الشهر الجاري.. إيه الحكايه؟

امتحانات الترم الأول.. تداولت منشورات مغرضة حول الغاء امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية واستبدلها بنتائج تقييمات في نهاية الشهر الجاري، حيث أثارت الأنباء جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور نظرًا لاستعداداتهم لتأدية أبنائهم امتحانات نصف العام، متسائلين عن حقيقة الأمر.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل حول المتداول بشأن إلغاء امتحانات الترم الأول استبدالها بتقييمات تظهر نتائجها في وقت محدد لأولياء أمور المرحلة الابتدائية، حيث أن المنشور والمتداول من قبل البعض ليس له أساس من الصحة.

امتحانات الترم الأول

إلغاء امتحانات الترم الأول لطلاب المرحلة الابتدائية

لم توجه وزارة التربية والتعليم بيانًا بشأن إلغاء امتحانات الترم الأول لطلاب المرحلة الابتدائية بل أرسلت للمديريات التعليمية خطابًا بشأن موعد إعلان ظهور تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول وليست جميع المراحل التعليمية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها لم تلغي امتحانات الترم الأول لجميع المرحلة الابتدائية بل تساعد أولياء الأمور لمعرفة تقييمات أبنائهم في الصفين الأول والثاني الابتدائي، ويأتي ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الوزارة بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة.

موعد نتائج تقييمات المرحلة الابتدائية

وطالبت وزارة التربية والتعليم بإحاطة أولياء الأمور بنتائج تقييمات المرحلة الابتدائية اعتبار الفترة من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025، بالإضافة إلى مراجعة وتقييم للصفين الأول والثانى الابتدائى تقييم مبدئى اعتبارًا من الفترة من 16 يناير حتى 23 يناير 2025 حيث يعتبر تقييم نهائي.

وشددت الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بمرحلة التعليم الأساسى وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ ورصد نقاط القوة لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها، ويأتي ذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024 عقد تقييم الصفين الأول والثانى الابتدائى عن الفصل الدراسى الأول وفقا لما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزارى 136 لسنة 2024.

امتحانات الترم الأول

أهداف التقييمات للصفين الأول والثاني الابتدائي

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي يقيس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية، الشفهية، والمهارية مع مراجعة نسبة حضور التلاميذ طبقًا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024.

وأكدت أن التقييمات أيضًا تساعد على تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات فى الصف الأعلى وتحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.

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