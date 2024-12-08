الوزارة تُوقف التقييمات الأسبوعية في هذا الموعد

تداولت أنباء حول إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس بدءًا من الفصل الدراسي الثاني، مما أثار جدلًا بين أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين عن حقيقة المتداول وموعد إلغائها.

ويستعرض موقع “ الموجز ” تفاصيل إلغاء التقييمات الأسبوعية للطلاب بدءًا من الفصل الدراسي الثاني والذي سيبدأ يوم 6 فبراير القادم بعد انتهاء الطلاب من امتحانات الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام.

التقييمات الأسبوعية

حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية

وفي هذا الشأن، أصدرت وزارة التربية والتعل يم بيانًا بشأن التقييمات الأسبوعية للطلاب بجميع المراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيرة إلى أن التقييمات الأسبوعية أو كشاكيل الحصة بالفصل الدراسي الأول مستمرة وتتابعها الوزارة والمديريات التعليمية والإدارت والمدارس أيضًا.

موعد إلغاء التقييمات الأسبوعية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن التقييمات الأسبوعية مستمرة حتى موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر انطلاقها يوم 11 يناير المقبل 2025، مشيرة إلى أن التقييمات تتوقف فى إجازة نصف العام الدراسى بداية من 25 يناير حتى عودة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى 8 فبراير المقبل.

وأشارت إلى أن المديريات التعليمية بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول، ومن المقرر وضع أسئلة الامتحان للطلاب من قبل اللجان الفنية، وتأتي الاسئلة من مناهج الفصل الدراسى الأول بأكمله.

مواعيد امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

تنطلق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول بنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم 11 يناير 2025، وتُختتم يوم 16 من الشهر نفسه، بينما تُعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، وتُخصص الفترة المسائية لامتحانات الصف الأول الثانوي، مع وجود استراحة زمنية لمدة نصف ساعة بين الفترتين.

التقييمات الأسبوعية

مواعيد امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والابتدائية

تُجرى امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وكذلك لطلاب الصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025، وتختلف الجداول وفقًا لكل إدارة تعليمية بالمحافظات.

مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 18 يناير 2025، وتنتهي في 23 يناير 2025، كما تُعقد امتحانات مواد المستوى الرفيع، والمواد العملية، والمواد غير المضافة للمجموع قبل الامتحانات الأساسية.

شددت وزارة التربية والتعليم على عدم إجراء امتحانات في أيام أعياد الإخوة المسيحيين، والتي توافق 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

اقرأ أيضًا

المديريات التعليمية تضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية