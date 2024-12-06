المديريات التعليمية تضع أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

بدأت المديريات التعليمية والإدارات التعليمية في إعداد أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، استعداداً للامتحانات المقررة في يناير المقبل. وأكدت المديريات أن الأسئلة ستغطي منهج الفصل الدراسي الأول بالكامل، مع توزيع الأسئلة على جميع جزئيات المنهج، بما يتناسب مع مستويات الطلاب المعرفية المختلفة، كما شددت على أن الامتحانات ستكون مصممة بشكل يراعي قدرة الطلاب على استيعاب المادة العلمية وتطبيقها، وفيما يلي سنوضح لكم من خلال الموجز كل التفاصيل.

أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

وضعت المديريات التعليمية والإدارات أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية استعدادا للامتحان الذى يبدأ يناير المقبل، حيث أكدت المديريات التعليمية على أن الأسئلة من منهج الفصل الدراسى الأول حيث تم توزيع الأسئلة على جزئيات المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول وستكون الأسئلة تراعى مستويات الطلاب المعرفية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثانى الثانوى العام يوم 11 يناير 2025، وتنتهى 16 من نفس الشهر، على أن تعقد امتحانات الصف الثانى الثانوى العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوى العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمنى للطلاب.

امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ستُعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، بالإضافة إلى امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي، في الفترة من 11 يناير حتى 16 يناير 2025.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18 يناير 2025 وتنتهى فى 23 يناير 2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التى لا تضاف للمجموع الكلى والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

وشددت وزارة التربية والتعليم على اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، كما شددت الوزارة على مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام " 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

إقرأ أيضًا:

بالصور .. فتح باب الترشح لإنتخابات إتحاد الطلبة بآداب عين شمس

القائم بأعمال عميد آداب عين شمس تلتقي بأعضاء اتحاد الطلاب الجدد