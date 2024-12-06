الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي 2025.. اعرفها بالتفصيل

الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي.. بعد قرار وزارة التربية والتعليم بسحب أجهزة التابلت المدرسي بعد انتهاء المرحلة الثانوية، سادت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن الشروط المتعلقة بتسليم الأجهزة في حال وجود عيوب أو تلف.

وفي ظل هذه المخاوف، سنعرض لكم من خلال الموجز الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي 2025.

الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي

أعلنت الإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي للعام الدراسي الحالي 2024/2025، وذلك استعدادًا لبدء تسليمه للطلاب الأسبوع المقبل بالمدارس.

تسليم التابلت للصف الأول الثانوي

وأكدت الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، تضمن من يسلم الجهاز للطالب بالصف الأول الثانوي من داخل فصله حسب الجدول الموضوع لتسليم كل فصل، ولن يسلم لولي الأمر، ولن يسلم الجهاز للطالب في حالة نقص أي مستند مما سبق.

وأضافت الإدارات، يسلم الجهاز للطالب بعد الاطلاع على بطاقته الشخصية أو أصل شهادة الميلاد الخاصة بالطالب، وأنه بمجرد استلام الطالب للجهاز يصبح مسئولا عنه مسئولية كاملة، ولا تسأل المدرسة في أي شيء يخص جهازه.

المستندات المطلوبة لاستلام التابلت لأولى ثانوي

وأوضحت الإدارات التعليمية، الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي للعام الدراسي الحالي:

الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي

- إيصال رسوم التابلت من مكتب البريد.

- إقرار التابلت 2024/2025 يطبع ويملأ بدقة دون شطب، وتلصق عليه صورة شخصية للطالب.

- صورة شهادة ميلاد الطالب.

- صورة بطاقة ولي الأمر الطالب.

- صورة بطاقة الطالب إن وجدت.

النصائح الهامة من أجل الحفاظ على التابلت

استخدام الشاحن الأصلي المرفق مع التابلت للحفاظ على البطارية. إغلاق الجهاز عند عدم الحاجة إليه لتوفير طاقة البطارية. تجنب فتح الجهاز أو صيانته خارج مراكز الصيانة المعتمدة من Samsung. الامتناع عن تركيب شاشة حافظة لتجنب تأثيرها على حساسية الشاشة على المدى البعيد استخدام التابلت للأغراض التعليمية فقط، حيث تمت برمجته للوصول إلى بنك المعرفة المصري ومحركات البحث العلمي. الحفاظ على سرية الحساب وكلمة المرور. تجنب شحن الجهاز لفترات طويلة لتجنب ارتفاع حرارته. الحرص على حماية الجهاز من الخدوش أو الضياع أو السرقة. الامتناع عن تحميل أي تطبيقات أو برامج غير مخصصة للاستخدام التعليمي.

عقوبات ضياع أو إتلاف التابلت المدرسي

وبعد التعرف على الأوراق المطلوبة لتسليم تابلت أولى ثانوي، أوضحت الوزارة أن فقدان الجهاز أو إتلافه، مما يؤدي إلى خروجه من الضمان، يلزم المستلم (الطالب أو الفئات المستهدفة الأخرى) بسداد القيمة الكاملة للجهاز.

1. سداد القيمة الدفترية للجهاز بالكامل.

2. تحمل المصروفات الإدارية والمصاريف الأخرى المتعلقة بالجهاز.

3. تسليم جهاز بديل لحين انتهاء الدراسة.

وتشمل هذه القيمة جميع النفقات التي تحملتها الوزارة، بما في ذلك المصروفات الإدارية، مع تسليم جهاز بديل للمستلم حتى انتهاء الدراسة في المرحلة الثانوية.

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